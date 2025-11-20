Обир за над 300 000 евро в съблекалнята на Турция след мача с Испания

Турският национален отбор стана жертва на дръзка кражба в съблекалнята си след мача с Испания в Севиля във вторник. Откраднати са били часовник на стойност 200 000 евро и два пръстени на обща стойност над 120 000 евро, но не се разкрива на кого са били собственост.

Сигналът за престъплението е подаден, когато персоналът на отбора се е върнал в съблекалните след приключване на задълженията си след мача.

Според последната информация откраднатите часовник и бижута вече са намерени и върнати. Властите са извършили поне един арест, като не се изключва възможността за повече замесени лица. Разследването се опитва да установи дали задържаният е служител на стадиона, или външно лице, проникнало в охраняваната зона.

Ключова роля за бързото разрешаване на случая е изиграло сътрудничеството между охранителната фирма Prosegur, полицията и Испанската кралска футболна федерация (RFEF), които са работили заедно за откриването на вещите и предаването на случая на съдебните власти.

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания