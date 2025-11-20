Мария Николова: от стълбите към върховете на Европа

Едни реклами време. Или около пет минути. Какво можете да направите за това време? Мария Николова е момичето, което спечели ОББ Vertical Run 2025. Тя завърши с впечатляващ резултат - 4:49,6 минути, като беше с близо 20 секунди по-бърза от втората в класирането Джулия Алберги. За това време Николова изкачи 24-те етажа на една от най-високите сгради в София - ОББ Милениум център, и се върна на старта. Нещо повече - тя успя да защити титлата си от миналата година, когато остана на крачка от слизане под петте минути. "Това е много вълнуващо състезание, много различно от всички други. Участвах за четвърти път и със сигурност искам да се включа отново", каза Николова. "Знаех, че мога да се справя по-бързо, но колко точно е трудно да се определи предварително. Всичко зависи от моментната форма. В случая ми помогна това, че бях отпочинала от други състезания". Двукратната шампионка в категория Open на единствената вертикална надпревара по изкачване и слизане на стълби в България е радостна от успеха си, но допълва: "В подобни състезания е много относително къде ще си в класирането. Знам, че има много бързи жени, които ако участват, могат да ме поставят в малкия си джоб". Николова предпочита по-равните бягания. Тази година тя стана най-предно завършилата българка и общо четвърта на 21 км на Wizz Air Софийския маратон с 1.24:04 часа. Спортът и движението са важна част от всекидневието ѝ. "Сутрин щом се събудя и отивам да бягам. След това съм много заредена за работния ден", казва тя. Спортните ѝ занимания включват и академично гребане след работа. "Спортът е важен за мен, защото той не е само движение. Това са емоции, които получаваме не само от победите и загубите. Всички смешни ситуации по време на годините тренировки, всички запознанства със съотборници, всички приятели които получаваш покрай състезанията са нещо, без което не си представям живота си." Обича природата, като е много близо до завършването на вълнуващо предизвикателство. Заедно със свой приятел изкачват най-високите върхове във всяка държава в Европа, като им остават само шест. "Започнахме през 2022 година. Най-интересното в това приключение е, че опознаваш Европа и виждаш разнообразието на целия континент – от скандинавските безкрайни гори, през тропичните Канарски острови (където се намира най-високият връх на Испания), до величествените Алпи. Така се запознах и с културата на всички тези държави и създадох множество приятелства“, разказва Николова. „Може би неочаквано, но най-красивият връх за мен е Молдовяну (2544 м) в Южните Карпати, защото самата планина много напомня на нашата Стара планина. Самият релеф е някак по-мек и липсват острите зъбери, които се срещат в Пирин, например. Това ми допада, защото се чувствам по-уютно. Най-високият връх във Финландия (Халти, 1324 м) беше доста предизвикателен, защото до него няма никакви пътеки и трябваше да използваме компас, за да го намерим. От тази гледна точка може би беше и най-трудният, поне за намиране". Тази седмица Николова ще представи филма си "Приключение Север", посветен на предизвикателството с европейските върхове. Той ще бъде излъчен на Банско филм фест на 20 ноември от 15:08 ч.

Мария Николова е на 25 години от София, работи като химик аналитик в Eurofins. Тя е сред открояващите се състезатели в планинските бягания. През 2022 г. спечели бронзов медал на световното първенство за младежи и девойки по скайрънинг в Андора. В средата на октомври стана четвърта на Wizz Air Sofia Marathon на 21 км, като беше най-бърза от българките. Месец по-късно спечели и единственото вертикално състезание в сграда в България - ОББ Vertical Run 2025 в София. Печелила е изкачването от НДК до Черни връх пет поредни години, като най-доброто ѝ време до върха е 2.02 часа.

ОББ Vertical Run е вертикален маратон в сграда, който се организира всяка година в ОББ Милениум център – централата на най-голямата банка по активи в страната. Петото му издание събра рекорден брой участници – над 300 състезатели в три категории: индивидуално за служители, щафета за служители и индивидуално Open. Предизвикателството включва изкачване на 1012 стъпала и близо 100 метра денивелация по стълбите на 24-етажната сграда.

ОББ Vertical Run се нарежда сред световноизвестните вертикални маратони, като тези в Айфеловата кула и Емпайър Стейт Билдинг, и привлича все по-голям интерес сред любителите на екстремни бягания в страната. Това е единственото подобно състезание в сграда на компания от KBC Group в света и част от ангажимента на групата за насърчаване на активния и здравословен начин на живот.