  • 19 ное 2025 | 10:41
ЦСКА поздрави Джеймс Ето'о

Футболистът на ЦСКА Джеймс Ето'о празнува днес своя рожден ден. Той става на 25 години, а от ЦСКА публикуваха специално съобщение, с което да му честитят празника.

Ето какво написаха "червените":

"Днес 25-и рожден ден празнува героят от последното Вечно дерби Джеймс Ето'о.

Ето'о е юноша на Мусанго, Камерун, играе като полузащитник. През 2018 г. е приет в академията на Нант, а през 2019-та вече играе за втория отбор на тима, където записва 8 мача. През 2020 г. преминава в Булон и натрупва 29 мача за два сезона. През септември 2021 г. е привлечен в Ботев Пловдив, като за три години записва 71 мача с 2 гола и 6 асистенции.

На 2 септември 2024 подписва с ЦСКА и дебютира на 16 септември при победата с 3:0 над Локомотив София. До момента има 46 мача за "червените" с 3 гола. На 8 ноември 2025 г. бележи победното попадение срещу Левски при шампионатната победа на "армейците" с 1:0.

ЦСКА желае на Джеймс Ето'о здраве, щастие, късмет и още много победни голове за нашия тим!"

