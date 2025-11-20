Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Двама футболисти на ЦСКА са в челото на еврокласации

Двама футболисти на ЦСКА са в челото на еврокласации

  • 20 ное 2025 | 09:52
  • 531
  • 2

Двама от футболистите на ЦСКА са на челни места в класациите след изиграването на мачовете във всички квалификационни групи в зона Европа. Йоанис Питас е играчът с най-много жълти картони от всички – 4, като с толкова финишираха още трима състезатели.

ЦСКА вади български паспорт на основен защитник
ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

Две от тези предупреждения бяха в един двубой – срещу Босна и Херцеговина (1:2) през март 2025-а, които автоматично се превърнаха в червен картон. Срещу Сан Марино (4:0) през октомври и Румъния (2:2) през септември 29-годишният нападател също получи жълти картони.

В същото време вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов е втори в таблицата за най-много спасявания средно на мач (5.4). 22-годишният страж на Беларус бе изключително стабилен през тази международната пауза, след като помогна на страната си да направи две равенства – 2:2 срещу Дания и 0:0 срещу Гърция. Срещу "червения динамит" Лапоухов отрази 8 точни изстрела, а срещу елините – 3.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски продава стария си автобус на тим от Втора лига

Левски продава стария си автобус на тим от Втора лига

  • 20 ное 2025 | 09:28
  • 1314
  • 0
Падт: Европейските мачове остават настрана, първата цел е титлата

Падт: Европейските мачове остават настрана, първата цел е титлата

  • 20 ное 2025 | 09:24
  • 673
  • 0
„Лигата на талантите“ с акцент на 12-я кръг в Елитната група до 17 години – силно представяне за домакините и разлика между двете осмици

„Лигата на талантите“ с акцент на 12-я кръг в Елитната група до 17 години – силно представяне за домакините и разлика между двете осмици

  • 20 ное 2025 | 09:00
  • 308
  • 0
"Сините" със закрита тренировка в четвъртък

"Сините" със закрита тренировка в четвъртък

  • 19 ное 2025 | 21:01
  • 2075
  • 1
ФК Брацигово поиска съдии от София за мачовете от "А" ОГ Пазарджик, стадионът в града ще заблести с ново осветление

ФК Брацигово поиска съдии от София за мачовете от "А" ОГ Пазарджик, стадионът в града ще заблести с ново осветление

  • 19 ное 2025 | 19:19
  • 1911
  • 0
Марица (Пловдив) елиминира Левски (Карлово) за купата на АФЛ

Марица (Пловдив) елиминира Левски (Карлово) за купата на АФЛ

  • 19 ное 2025 | 19:13
  • 2194
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

Последните борещи се отбори за Мондиал 2026 ще разберат своите съперници днес

  • 20 ное 2025 | 10:30
  • 333
  • 0
Норвежки специалист може да поеме Лудогорец съвсем скоро

Норвежки специалист може да поеме Лудогорец съвсем скоро

  • 20 ное 2025 | 09:34
  • 1938
  • 2
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 2133
  • 0
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 25371
  • 38
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 10153
  • 1
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 24068
  • 58