Двама футболисти на ЦСКА са в челото на еврокласации

Двама от футболистите на ЦСКА са на челни места в класациите след изиграването на мачовете във всички квалификационни групи в зона Европа. Йоанис Питас е играчът с най-много жълти картони от всички – 4, като с толкова финишираха още трима състезатели.

ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

Две от тези предупреждения бяха в един двубой – срещу Босна и Херцеговина (1:2) през март 2025-а, които автоматично се превърнаха в червен картон. Срещу Сан Марино (4:0) през октомври и Румъния (2:2) през септември 29-годишният нападател също получи жълти картони.

В същото време вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов е втори в таблицата за най-много спасявания средно на мач (5.4). 22-годишният страж на Беларус бе изключително стабилен през тази международната пауза, след като помогна на страната си да направи две равенства – 2:2 срещу Дания и 0:0 срещу Гърция. Срещу "червения динамит" Лапоухов отрази 8 точни изстрела, а срещу елините – 3.