Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив входира официално писмо до президента на БФС – г-н Георги Иванов, с искане за насрочване на среща относно изготвянето на програмата в родния футбол.

Ето какво гласи позицията на „жълто-черния“ клуб:

От името на ПФК „Ботев“ Пловдив бихме искали учтиво да Ви помолим да инициирате официална среща между БФС, представителите на спортно-техническата комисия, футболните клубове и телевизията, която притежава правата за излъчване.

Смятаме, че е напълно нормално и логично мачовете да бъдат насрочвани и провеждани в почивни дни или в часове, в които хората не са на работа. Футболът е преди всичко за феновете. Разбираме комерсиалните цели на медийната група, която държи правата за първенството, но настоящият модел на планиране често поставя клубовете в неизгодна позиция и ограничава възможността за по-голям интерес и посещаемост.

Това води до ощетяване на клубовете, на феновете и на цялостното развитие на българския футбол. Крайно време е казусът с програмата и провеждането на мачове в неудобно за феновете време да бъде решен, защото това е огромен проблем за българския футбол, а празните стадиони отблъскват бизнеса и любителите на най-популярния спорт в България.

Призоваваме към диалог и намиране на балансирано, работещо решение, което да отчита интересите на всички участници – БФС, клубовете, феновете и медийните партньори. Убедени сме, че при добра комуникация могат да бъдат съгласувани програми, които съчетават телевизионните изисквания с удобството на зрителите по стадионите.

Разчитаме на БФС като институция да защити интересите на футболните клубове и да убеди своите медийни партньори, че приоритет трябва да бъдат мачовете с по-голям зрителски интерес и по-добри условия за феновете, а оттам – и за развитието на футболната среда в страната.

С уважение,

ПФК „Ботев“ Пловдив