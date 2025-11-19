Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

  • 19 ное 2025 | 09:23
  • 904
  • 0
ЦСКА вади български паспорт на основен защитник

ЦСКА е подготвил интересен ход в опит да финализира преговорите за нов договор с Лумбард Делова, пише "Тема Спорт". След серията разговори през лятото, "червените" са решени този път да стигнат до окончателно споразумение с ключовия защитник. Причината е ясна - силната форма на косовския национал, който през март ще играе бараж за класиране на световното първенство, както и опасно ниската му освобождаваща клауза от 900 000 евро.

Този път ЦСКА ще включи и допълнителен коз на масата. Клубът е готов да съдейства Делова да получи български паспорт - процес, който би улеснил пребиваването и пътуването на 26-годишния бранител и семейството му у нас и в Европа. Освен това би отворил възможност за по-голяма гъвкавост в селекцията, тъй като Делова вече няма да заема място извън ЕС.

Преговорите напредват, като двете страни уточняват последните параметри. ЦСКА предлага удължаване на договора до 2029 г., вдигане на заплатата му до около 30 000 евро и премахване на старата опция за откупуване.

Делова е склонен да се обвърже дългосрочно, но държи да има фиксирана опция за трансфер - този път значително по-висока, над 1.5 милион евро.

