  19 ное 2025 | 15:57
Агентът на желания от Левски и ЦСКА бразилец: Всичко зависи от него

Името на крилото на Вихрен (Сандански) Лео Пимента набира популярност. 25-годишният бразилец играе много силно от началото на сезона във Втора лига, като до момента в 16 мача има 7 гола и една асистенция. Той вече е бил следен от главните скаути на ЦСКА Методи Томанов и на Левски – Красимир Петров. Вече дори се твърди, че „червените“ са влезли в контакт за неговото привличане.

Левски с проблеми по крилата за битката с Монтана
Левски с проблеми по крилата за битката с Монтана

„Всички тези слухове не влияят добре и на самия футболист. Той е тук само няколко месеца, а вече го свързват с ЦСКА и Левски. Лео Пимента е много добър футболист, но всичко си зависи от него. Трябва да работи още много, за да стигне нивото на грандовете. Ако някой го иска, лесно ще ме намери мен или Мирчо Димитров“, коментира агентът му Джери Перейра, довел у нас някои от най-силните бразилски футболисти.

