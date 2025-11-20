Популярни
Карлос Насар ще е "Гостът на Sportal.bg"
Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”

  • 20 ное 2025 | 11:17
  • 1846
  • 0

Олимпийският първенец от Париж 2024, трикратен европейски (2023, 2024, 2025) и трикратен световен шампион (2021, 2024, 2025) във вдигането на тежести Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg” днес.

21-годишният уникален щангист гостува днес в 14:00 часа в Sportal.bg.

Карлос Насар ще говори пред водещия Денислав Денчев за трудния си път в спорта, цената на успеха, световните рекорди, новите цели и за най-близките си хора, които му дават сили да продължи да прави чудеса в спорта.

Гледайте “Гостът на Sportal.bg” с Карлос Насар на живо от 14:30 часа в Sportal.bg и фейсбука на Sportal.bg.

