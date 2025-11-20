Раян Гарсия обяви, че е подписал за мач за световна титла през 2026

Раян Гарсия твърди, че е подписал договор за двубой срещу шампиона на WBC в полусредна категория Марио Бариос, който ще се проведе на 21 февруари.

Популярният 27-годишен боксьор първоначално отправи предизвикателство към англичанина Конър Бен след победата му над Крис Юбенк-младши в средна категория. Сега обаче Гарсия настоява, че следващият му мач ще бъде за световната титла в категория до 66 килограма.

Последната победа на Гарсия датира от декември 2023 г., когато той спря Оскар Дуарте Хурадо. Впоследствие успехът му срещу Девин Хейни беше анулиран и обявен за „непроведен мач“, след като Гарсия даде две положителни проби за забраненото вещество остарин. През май той се завърна на ринга, но допусна неочаквана загуба от Роландо „Роли“ Ромеро.

Раян Гарсия преди двубоя с Роли Ромеро: Ще се боря, за да върна уважението на хората към мен

Въпреки поражението се появиха информации, че Гарсия е напът да получи шанс за титлата срещу 30-годишния Бариос. През юли Бариос завърши наравно с Мани Пакиао в първия мач на 46-годишния филипинец от четири години насам.

„Ей, подписано е“, заяви Гарсия във видео, публикувано в социалните мрежи. „Ще се бия за истинския шампионски пояс на WBC срещу Марио Бариос на 21 февруари. Пригответе се, защото идвам. Давай!“, добави той.