Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Раян Гарсия обяви, че е подписал за мач за световна титла през 2026

Раян Гарсия обяви, че е подписал за мач за световна титла през 2026

  • 20 ное 2025 | 16:06
  • 188
  • 0
Раян Гарсия обяви, че е подписал за мач за световна титла през 2026

Раян Гарсия твърди, че е подписал договор за двубой срещу шампиона на WBC в полусредна категория Марио Бариос, който ще се проведе на 21 февруари.

Популярният 27-годишен боксьор първоначално отправи предизвикателство към англичанина Конър Бен след победата му над Крис Юбенк-младши в средна категория. Сега обаче Гарсия настоява, че следващият му мач ще бъде за световната титла в категория до 66 килограма.

Последната победа на Гарсия датира от декември 2023 г., когато той спря Оскар Дуарте Хурадо. Впоследствие успехът му срещу Девин Хейни беше анулиран и обявен за „непроведен мач“, след като Гарсия даде две положителни проби за забраненото вещество остарин. През май той се завърна на ринга, но допусна неочаквана загуба от Роландо „Роли“ Ромеро.

Раян Гарсия преди двубоя с Роли Ромеро: Ще се боря, за да върна уважението на хората към мен
Раян Гарсия преди двубоя с Роли Ромеро: Ще се боря, за да върна уважението на хората към мен

Въпреки поражението се появиха информации, че Гарсия е напът да получи шанс за титлата срещу 30-годишния Бариос. През юли Бариос завърши наравно с Мани Пакиао в първия мач на 46-годишния филипинец от четири години насам.

„Ей, подписано е“, заяви Гарсия във видео, публикувано в социалните мрежи. „Ще се бия за истинския шампионски пояс на WBC срещу Марио Бариос на 21 февруари. Пригответе се, защото идвам. Давай!“, добави той.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Красимир Инински зареди с настроение националите ни по бокс преди Евро'25

Красимир Инински зареди с настроение националите ни по бокс преди Евро'25

  • 20 ное 2025 | 15:14
  • 235
  • 0
Българската конфедерация по кикбокс и муай тай е вече част от IFMA

Българската конфедерация по кикбокс и муай тай е вече част от IFMA

  • 20 ное 2025 | 14:24
  • 276
  • 0
Иан Мачадо Гари: Ислам Махачев ще се бие с мен, а не с Камару Усман

Иан Мачадо Гари: Ислам Махачев ще се бие с мен, а не с Камару Усман

  • 20 ное 2025 | 14:04
  • 430
  • 0
Ислам Махачев е качил близо 9 килограма след кантара за UFC 322

Ислам Махачев е качил близо 9 килограма след кантара за UFC 322

  • 20 ное 2025 | 13:52
  • 769
  • 0
Дея Пеева донесе първи медал за България от Европейското по олимпийско таекуондо

Дея Пеева донесе първи медал за България от Европейското по олимпийско таекуондо

  • 19 ное 2025 | 21:16
  • 469
  • 0
Националите по бокс заминаха за Европейското до 23 в Унгария

Националите по бокс заминаха за Европейското до 23 в Унгария

  • 19 ное 2025 | 21:14
  • 570
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg”: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg”: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 13335
  • 22
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 24255
  • 43
Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

Насар: ЦСКА започва да изглежда както трябва! Защо да не си взема бокс на новия стадион

  • 20 ное 2025 | 15:31
  • 6226
  • 12
Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

Карлос Насар: Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада!

  • 20 ное 2025 | 15:41
  • 3901
  • 2
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 20278
  • 20
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 8361
  • 0