Антоанета Стефанова се класира на 20-о място на световното първенство по ускорен шахмат

  • 28 дек 2025 | 18:56
  • 435
  • 1
Антоанета Стефанова се класира на 20-о място на световното първенство по ускорен шахмат

Гросмайстор Антоанета Стефанова се класира на 20-о място при жените на световното първенство по ускорен шахмат в Доха, Катар.

Българката завърши 11-кръговия турнир с актив от 7 точки, като в днешния трети ден от надпреварата регистрира победа над полякинята Михалина Руджинска,  допусна загуба от индийката  Савита Шри и завърши реми с китайката Чън Инин.

Шампионка стана рускинята Александра Горячкина, която спечели титлата след финален плейоф с китайката Цзинър Чжу,  в който се наложи с 1,5:0,5 точки. Двете приключиха турнира с актив от по 8,5 точки, колкото имаше и индийката Хумпи Конеру, която по допълнителни показатели остана с бронзовото отличие. За Горячкина това е първа световна титла в ускорения шахмат.

От останалите българки най-предно класиране постигна Нургюл Салимова, която с 6,5 точки зае 35-о място.

Белослава Кръстева и Надя Тончева приключиха с по 4,5 точки, като са на 104-то и 106-о място съответно.

При мъжете Аркадий Найдич завърши с 5,5 точки на 190-о място.

Шампион за рекордния шести път и за трети в последните четири години е Магнус Карлсен. Норвежецът приключи с 10,5 точки от 13 кръга, като постигна 3,5 точки в решителните четири кръга днес.

Сребърният медал е за руснака Владислав Артемиев с 9,5 точки, а със същия актив индиецът Арджун Еригаиси завоюва бронза.

В понеделник и вторник отново в Доха ще бъдат определени и световните шампиони в блица.

