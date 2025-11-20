Иан Мачадо Гари: Ислам Махачев ще се бие с мен, а не с Камару Усман

Иан Мачадо Гари е готов за върха в полусредната категория на UFC. В събота боецът с прякор „Бъдещето“ се изправя срещу бившия шампион Белал Мохамед в основния подгряващ двубой на UFC Катар и очаква да направи представяне, което да го утвърди като претендент номер едно за титлата на Ислам Махачев. Това е смело твърдение, особено след като другите претенденти Майкъл Моралес и Карлос Пратес постигнаха впечатляващи нокаути на UFC 322 – събитие, на което Махачев доминира над Джак Дела Мадалена, за да спечели пояса в категория до 77 килограма. Въпреки това Гари е по-уверен от всякога, че той ще се смее последен.

„Не мисля, че предимството е в това, че съм последен, а в това, че съм най-добрият и най-интересният“, заяви Гари на медийния ден относно важността на това да участва в последния насрочен двубой в полусредна категория на UFC за 2025 г.

Мисля, че момчетата се справиха страхотно миналата седмица и направиха каквото трябваше. Въпреки това вярвам, че аз съм решаващият фактор за това какво ще се случи с останалата част от дивизията.“

„Спечелването на пояса от Ислам означава, че той е световен шампион. Нуждаем се от претендент номер едно. Когато победиш номер едно и го нокаутираш по начина, по който вярвам, че ще го направя, няма друга опция. Аз съм следващият“, добави той.

Сериозна пречка в разговора за претендентите в полусредна категория е завръщането на бившия шампион Камару Усман. „Нигерийският кошмар“ записа първата си победа от 2021 г. насам през юни, надделявайки с впечатляващо съдийско решение над Хоакин Бъкли, който е в топ 10. Самият Махачев изрази интерес да се бие с бъдещия член на Залата на славата. Фактът, че Махачев и Усман споделят един и същ мениджърски екип, прави организирането на евентуален двубой още по-лесно.

Гари обаче отправи остри думи към кампанията на Усман за шампионски мач.

„Дали мисля, че световният шампион, един от най-добрите бойци в света, трябва да се бие с бивша звезда?“, попита риторично Гари. „Някой, който е бил велик, но вече не е? Не. Къде е той в ранглистата сега, около 8-о или 9-о място? Последният му мач беше срещу човек със седем загуби в UFC. Не. Ислам Махачев е феноменален боец и трябва да се бие с един от младите, изгряващи претенденти, а не с бивша звезда без колене. Това е, точка по въпроса.“

„Ако бях на мястото на Ислам, и аз щях да искам да се бия с Камару Усман, защото това е лесен хонорар, лесна победа, лесен начин да направя първата си защита на титлата в полусредна категория. Но когато имаш бойци като мен... първо, ако погледнете четиримата основни претенденти в момента – Шавкат [Рахмонов], аз, Пратес, Моралес – какво е общото между нас? Високи, с голям обхват, мощни и пълни с младост. Много по-опасни от човек, който някога е бил най-великият... Няма начин. За мен това е бягство от отговорност. Трябва да се биеш с един от изгряващите, един от гладните момчета, които имат тази страст, които не са усещали какво е да си шампион и са водени от мечтите си.“

Гари идва след победа над Пратес, с която се възстанови от първата загуба в кариерата си, нанесена му от Шавкат Рахмонов на UFC 310 миналия декември. Този двубой трябваше да определи претендент номер едно за тогавашния шампион Белал Мохамед, но Рахмонов не успя да се възползва от победата си поради контузия. Вместо него Дела Мадалена получи шанс и победи Мохамед на UFC 315.

Въпреки че Рахмонов е извън строя за дълъг период, Гари все още смята, че непобеденият казахстански боец трябва да бъде класиран под номер едно.

„Да, защото той се би за позицията на претендент номер едно и спечели“, каза Гари. „Така че, да, мисля, че той има това право, но за съжаление най-важното качество в този спорт е да си на разположение. Ако той не може да бъде тук поради контузия, нещата продължават напред. Спортът не чака никого. В онази вечер, когато се бихме, той се бори, за да си гарантира мач за титлата, и го спечели с три на два рунда. Така че според мен, да, той е направил достатъчно за това. Но мисля, че когато имаш мен, Моралес, Пратес, Габриел Бонфим и всички тези изгряващи момчета, ще му бъде трудно просто да се върне и да получи шампионски мач.“

„Казах ви това преди шест месеца: ако Ислам Махачев иска да дойде в полусредната категория, всички трябва да отстъпят и да отдадат на краля pound-for-pound уважението, което заслужава“, заяви Гари. „Това уважение обаче трябва да бъде върнато. Когато дойдеш в дивизията, постигнеш успеха, който си искал, и осъществиш мечтите си, тогава трябва да бъдеш и човекът, който да го защити, като се бие с най-добрите бойци в полусредна категория на планетата.“

„Той предизвиква Камару Усман. Това е бивша звезда“, завърши ирландецът.

Главните битки от първото събитие на UFC Катар ще започнат в 20:00 часа в събота (22.11). Sportal.bg ще отразява двубоите в реално време.