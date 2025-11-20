Бауман пред 500-ия си мач в Бундеслигата: Това е сюреалистично

Популярни
  20 ное 2025 | 14:02
  • 522
  • 0
Вратарят на Хофенхайм Оливер Бауман ще запише 500-ия си мач в Бундеслигата при гостуването на Майнц в петък. Всичко това се случва, след като той се утвърди като номер едно в германския национален отбор за първи път след оттеглянето на Мануел Нойер от националния отбор и контузията на Марк-Андре тер Щеген. Той се надява да запази титулярното място за Световното първенство през юни следващата година. 35-годишният вратар ще бъде едва петият вратар, достигнал този етап в Бундеслигата, и 14-ият играч от 1963 г. насам.

„Аз самият бавно започвам да го вярвам, но ми се струва сюрреалистично, че вече се е стигнало дотук“, каза Бауман пред списание Кикер.

Рекордьорът е Карл-Хайнц Корбел от Айнтрахт Франкфурт с 602 мача.

„Ще видим. Това все още е твърде далеч“, добави Бауман, който играеше и в германската елитна лига за Фрайбург от 2010 до 2014 г. „Но да достигна нивото от 500 мача е страхотно, това означава много за мен. За съжаление, все още не съм спечелил титла, поради което индивидуалните награди са още по-значими.“

Той е пропуснал само 22 мача от 2010 г. насам. Нойер от Байерн Мюнхен е натрупал 532 участия в Бундеслигата и е единственият настоящ играч в Германия преди Бауман.

