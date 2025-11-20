Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Карлос Насар ще е “Гостът на Sportal.bg”
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ислам Махачев е качил близо 9 килограма след кантара за UFC 322

Ислам Махачев е качил близо 9 килограма след кантара за UFC 322

  • 20 ное 2025 | 13:52
  • 521
  • 0

Ислам Махачев е качил доста килограми за битката си в UFC 322. Бившият шампион в лека категория не изглеждаше извън форма в полусредна категория, доминирайки над Джак Дела Мадалена, а сега вече знаем колко точно е тежал в нощта на двубоя.

В наскоро публикувани кадри зад кулисите от поредицата „Anatomy of a Fighter“ се вижда как Махачев се претегля преди битката си с Дела Мадалена, като кантарът показва впечатляващите 85,9 килограма (189,4 паунда).

UFC 322 отбеляза дебюта на Махачев в полусредна категория след доминираща серия в лека категория, където той записа 15 поредни победи от 2015 г. насам. Тази серия включваше спечелване на титлата в лека категория и четири успешни защити (рекорд в UFC). След като Дела Мадалена стана шампион в полусредна категория с победа над Белал Мохамад през май, Махачев оваканти титлата си в категория до 70 кг (155 паунда) и обяви намерението си да се качи в по-горната категория, за да се бори за втори пояс.

На официалния кантар Махачев закова точно 77,1 кг (170 паунда), само с няколко грама по-тежък от Дела Мадалена, който беше 76,9 кг (169,8 паунда). Когато двамата влязоха в клетката, Махачев не изглеждаше по-дребен, а характерната му борба беше в пълния си блясък, докато той надиграваше и напълно неутрализираше Дела Мадалена на земята в продължение на 25 минути.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Дея Пеева донесе първи медал за България от Европейското по олимпийско таекуондо

Дея Пеева донесе първи медал за България от Европейското по олимпийско таекуондо

  • 19 ное 2025 | 21:16
  • 439
  • 0
Националите по бокс заминаха за Европейското до 23 в Унгария

Националите по бокс заминаха за Европейското до 23 в Унгария

  • 19 ное 2025 | 21:14
  • 561
  • 0
Кай Кара-Франс беше премахнат от списъците на UFC

Кай Кара-Франс беше премахнат от списъците на UFC

  • 19 ное 2025 | 17:55
  • 1388
  • 0
Георги Танчев гарантира зрелище и нокаут на MAX FIGHT 63

Георги Танчев гарантира зрелище и нокаут на MAX FIGHT 63

  • 19 ное 2025 | 16:51
  • 6612
  • 0
Скърбящият Антъни Ярд се зарича да устои на емоциите срещу Дейвид Бенавидес

Скърбящият Антъни Ярд се зарича да устои на емоциите срещу Дейвид Бенавидес

  • 19 ное 2025 | 16:16
  • 909
  • 0
Лорънс Околие предложи помощ на Джейк Пол за битката с Антъни Джошуа

Лорънс Околие предложи помощ на Джейк Пол за битката с Антъни Джошуа

  • 19 ное 2025 | 15:37
  • 599
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg”: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар в “Гостът на Sportal.bg”: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 14:22
  • 9131
  • 6
Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

Бивш селекционер на Норвегия поема Лудогорец

  • 20 ное 2025 | 11:18
  • 19625
  • 36
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

  • 20 ное 2025 | 14:45
  • 12643
  • 12
Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

Поредният кръг в Евролигата предлага нова порция интересни двубои

  • 20 ное 2025 | 07:05
  • 6346
  • 0
Левски с тежка загуба в Шампионската лига

Левски с тежка загуба в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 28595
  • 41
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 12542
  • 1