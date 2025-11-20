Ислам Махачев е качил близо 9 килограма след кантара за UFC 322

Ислам Махачев е качил доста килограми за битката си в UFC 322. Бившият шампион в лека категория не изглеждаше извън форма в полусредна категория, доминирайки над Джак Дела Мадалена, а сега вече знаем колко точно е тежал в нощта на двубоя.

В наскоро публикувани кадри зад кулисите от поредицата „Anatomy of a Fighter“ се вижда как Махачев се претегля преди битката си с Дела Мадалена, като кантарът показва впечатляващите 85,9 килограма (189,4 паунда).

UFC 322 отбеляза дебюта на Махачев в полусредна категория след доминираща серия в лека категория, където той записа 15 поредни победи от 2015 г. насам. Тази серия включваше спечелване на титлата в лека категория и четири успешни защити (рекорд в UFC). След като Дела Мадалена стана шампион в полусредна категория с победа над Белал Мохамад през май, Махачев оваканти титлата си в категория до 70 кг (155 паунда) и обяви намерението си да се качи в по-горната категория, за да се бори за втори пояс.

На официалния кантар Махачев закова точно 77,1 кг (170 паунда), само с няколко грама по-тежък от Дела Мадалена, който беше 76,9 кг (169,8 паунда). Когато двамата влязоха в клетката, Махачев не изглеждаше по-дребен, а характерната му борба беше в пълния си блясък, докато той надиграваше и напълно неутрализираше Дела Мадалена на земята в продължение на 25 минути.