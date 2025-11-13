Топ 5 попадения от кръга в Елитните групи

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много красиви и важни попадения. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място се класира попадението на Витомир Тодоров от Лудогорец U16. Футболистът на разградчани вкара две попадение при успеха с 5:0 в гостуването на Арда, а едното от тях попадна и в нашата класация.

На четвърта позиция остана Самуил Цонов от Ботев (Пловдив). Той отбеляза и двете попадения за победата на своят тим с 2:1 в пловдивското дерби срещу Локомотив от Елитната група до 18 години.

Почетното трето място зае Стефан Йорданов от Национал U15. Състезателят на столичани отбеляза третия гол при успеха на своя отбор с 3:0 във визитата на Черно море.

Най-близко до победителя в класацията остана Светослав Бедин от Нефтохимик U18. Играчът на бургазлии вкара единственото попадение при загубата в гостуването на Миньор (Перник) с 1:2.

Наградата номер 1 на кръга отиде при Мартин Панев от Локомотив (Пловдив) U16. Футболистът на „смърфовете“ вкара единственото попадение при равенството на своя тим 1:1 в двубоя срещу Етър.