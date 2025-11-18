Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 18 години

Пирин - Локомотив (София) 1:3
0:1 Михаил Янков (34')
0:2 Виктор Величков (58')
1:2 Андреа Николов (76')
1:3 Виктор Величков (79')
Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив) 1:3
0:1 Самуил Цонов (32')
0:2 Стилиян Добревски (53')
0:3 Радослав Караманов (77')
1:3 Виктор Димитров (81') д
Славия - Нефтохимик 6:0
1:0 Велизар Ветов (13')
2:0 Велизар Ветов (35')
3:0 Ивайло Димитров (36')
4:0 Денис Станкев (38')
5:0 Ивайло Димитров (49')
6:0 Божидар Николов (82')
Берое - Септември 0:4
0:1 Даниел Ръжданов (8')
0:2 Венислав Михайлов (53')
0:3 Калоян Стоянов (58')
0:4 Велин Димитров (84')
Монтана - Миньор (Перник) 0:1
0:1 Антоан Кюркчиев (90')
Локомотив (Пловдив) - Арда 3:0
1:0 Тодор Гергишанов (19')
2:0 Росен Кръстев (44')
3:0 Радослав Палазов (71')
Национал - ЦСКА 0:3
0:1 Дилян Шишманов (20')
0:2 Александър Георгиев (23')
0:3 Никола Теов (36')
Янтра - Нефтохимик 0:3
0:1 Мартин Мутафчиев (9')
0:2 Самуил Мечев (11')
0:3 Неджим Вранчев (44')