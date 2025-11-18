Популярни
  Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 18 години

Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 18 ное 2025 | 17:20
  • 636
  • 0

Пирин - Локомотив (София) 1:3
0:1 Михаил Янков (34')
0:2 Виктор Величков (58')
1:2 Андреа Николов (76')
1:3 Виктор Величков (79')

Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив) 1:3
0:1 Самуил Цонов (32')
0:2 Стилиян Добревски (53')
0:3 Радослав Караманов (77')
1:3 Виктор Димитров (81') д

Славия - Нефтохимик 6:0
1:0 Велизар Ветов (13')
2:0 Велизар Ветов (35')
3:0 Ивайло Димитров (36')
4:0 Денис Станкев (38')
5:0 Ивайло Димитров (49')
6:0 Божидар Николов (82')

Берое - Септември 0:4
0:1 Даниел Ръжданов (8')
0:2 Венислав Михайлов (53')
0:3 Калоян Стоянов (58')
0:4 Велин Димитров (84')

Монтана - Миньор (Перник) 0:1
0:1 Антоан Кюркчиев (90')

Локомотив (Пловдив) - Арда 3:0
1:0 Тодор Гергишанов (19')
2:0 Росен Кръстев (44')
3:0 Радослав Палазов (71')

Национал - ЦСКА 0:3
0:1 Дилян Шишманов (20')
0:2 Александър Георгиев (23')
0:3 Никола Теов (36')

Янтра - Нефтохимик 0:3
0:1 Мартин Мутафчиев (9')
0:2 Самуил Мечев (11')
0:3 Неджим Вранчев (44')

Християна Гутева и Радослав Гидженов заедно на мач от женската Шампионска лига

България U15 с обрат и победа срещу Молдова

ЦСКА U9 тренира и обядва с първия отбор на "червените" в Панчарево

Спартак (Пд) към феновете: Събираме се на клубната база и оттам всички заедно с 11-ката за дербито с Марица

ЦСКА пусна билетите за мача с Ботев (Пловдив)

Херо с кратък коментар за националния отбор

Младежите гостуват на Шотландия

България иска да хване "ръка", за да не е валат

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Очаквайте на живо: България - Черна гора

Последен ден на световните квалификации в Европа

