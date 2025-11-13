Популярни
Топ 5 спасявания от кръга в Елитните групи

  • 13 ное 2025 | 14:00
  • 118
  • 0

През изминалия кръг от Елитните групи станахме свидетели на много добри и важни спасявания. Ето и кои от тях попаднаха в топ 5 класацията на „Лигата на талантите“.

На пето място остана спасяването на Петър Кръстев от Локомотив (Пловдив) U18. Въпреки усилията на вратаря, неговият тим загуби гостуването си срещу Ботев (Пловдив) с 1:2.

На четвърта позиция се нареди Любомир Палаханов от Пирин. Благоевградчани обаче допуснаха тежко поражение в гостуването си срещу Септември с 1:7 в мач от Елитната група до 17 години.

„Лигата на талантите“ с обзор на 11-я кръг в Елитната група до 18 години – голямото пловдивско дерби приковава вниманието
„Лигата на талантите“ с обзор на 11-я кръг в Елитната група до 18 години – голямото пловдивско дерби приковава вниманието

Почетното трето място зае намесата на Николай Томов от Монтана U18. Вратарят отрази добре силен изстрел от близка дистанция, но въпреки това неговият отбор загуби гостуването си на Хебър с 0:2.

В подножието на върха остана Андрей Кузев от Славия U18. Футболистът на столичани имаше важна роля за победата на „белите“ с 1:0 в гостуването на Берое.

Най-добро спасяване на кръга спечели Венелин Бараков от Етър U15. Вратарят показа добър рефлекс при удар от близо, а великотърновският тим спечели домакинството си срещу Локомотив (Пловдив) с 1:0.

