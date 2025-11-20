ФИГ е предоставила неутрален статут на 250 руски спортисти, треньори и съдии

До средата на ноември Международната федерация по гимнастика (ФИГ) е предоставила неутрален статут на 250 руски спортисти, треньори, съдии и медицински персонал, според документи, които са на разположение на ТАСС.

От тях 88 са в скоковете на батут, 85 в художествената гимнастика, 67 в спортната гимнастика и 10 в спортната аеробика.

ФИГ също така е предоставила неутрален статут на 105 спортисти от Беларус.

Първи от руснаци, получили неутрален статут в началото на февруари 2024-а, са състезателите по скокове на батут Анжела Бладцева, Кирил Козлов, Никита Касимов и Яна Лебедева, които започват да се състезават за Беларус от следващата година.

Според решението на Международната федерация по гимнастика, спортистите от Русия и Беларус могат да участват в турнири на ФИГ само като неутрални.