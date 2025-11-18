Популярни
България U15 с обрат и победа срещу Молдова

  • 18 ное 2025 | 15:04
  • 318
  • 1
България U15 стартира с победа с 2:1 срещу Молдова в първия си мач от приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне "лъвчетата" още с отборите на Азербaйджан и Черна гора между 18 и 23 ноември.

Точни за селекцията на Петър Карачоров бяха Красимир Илчев в 53-ата и Иван Дедев в 81-ата минута.

"Лъвчетата" владееха инициативата по време на целия мач срещу домакините и след ранно допуснат гол през първата част стигнаха до пълен обрат и множество положения пред противниковата врата.

Стартов състав България U15: 12. Алекс Байрактаров, 5. Борис Стефанов, 3. Галин Димитров, 2. Румен Даскалов, 15. Натаниел Митев, 18. Даниел Рангелов, 7. Йоан Йорданов, 19. Давид Георгиев, 6. Ник Георгиев, 10. Даниел Лилковски, 17. Емилиян Николов

