Феновете на Черно море поздравиха легендата Тодор Марев

Привърженици на Черно море отправиха поздравления за рождения ден на един от най-добрите играчи в клубната история и рекордьор по брой на участия с екипа на "моряците" Тодор Марев (530 срещи и 4 гола) в социалните мрежи. На днешния ден, 20 ноември, железният бранител навършва 71 години.

Освен за Черно море той е обличал екипите на Овеч (Провадия) и Доростол (Силистра) в "Б" група. За националния отбор има 16 участия. През годините Марев спечели репутация на безкомпромисен и непоколебим централен защитник. Той е пример и за любов към великата игра. Големият играч прекрати кариерата си на 40-годишна възраст като капитан до последно на Черно море.