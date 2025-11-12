Живко Атанасов е под въпрос за сблъсъка с Локомотив (София)

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев сподели след контрола с Добруджа, спечелена от „моряците“ с 3:0, че контузията на Живко Атанасов може да го извади от двубоя с Локомотив (София). Бранителят напусна терена в 82-ата минута и варненци доизиграха срещата с 10 души на терена.

„Винаги го правим тези, които играят по-малко, мисля, че този път влязоха и играха сериозно, което е важно. Второто полувреме малко се развали. Неприятно е, че Живко получи контузия. Другите се представиха според очакванията.

От желанието сме доволни. Със сигурност може и повече. Живко получи неприятна контузия контузия, която може би ще го извади от мача с Локо София.

Следващата седмица може би и Тонев, и Берк ще започнат да тренират с отбора, Берк близо два месеца се възстановява, но със сигурност и двамата е трудно за мача Локо София", заяви Илиев.