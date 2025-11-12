Популярни
  2. Черно море
Черно море с класика над Добруджа в контрола

  • 12 ное 2025 | 15:54
  • 265
  • 0
Черно море победи Добруджа с 3:0 в контролна среща, играна на стадион "Младост" във Варна. Попаденията за "моряците" реализираха Росен Стефанов, Жоао Бандаро и Давид Телеш. В срещата Илиан Илиев даде шанс на млади момчета от дублиращия тим на варненци.

Черно море започна по-добре двубоя и още в 9-ата минута можеше да открие резултата. След постепенна атака, нападателят Густаво Франса нанесе удар от границата на наказателното поле, който срещна страничната греда.

В средата на първото полувреме "моряците" удариха греда след центриране от корнер. Жоао Педро изпълни ъгловия удар и сложи топката на главата на Франса, който стреля в напречната греда. Веднага след това кълбото попадна в Андреяс Калкан, който върна кълбото в наказателното поле, където Росен Стефанов с глава реализира за 1:0.

В 33-тата минута топката бе заложена пред Франса в наказателното поле на Добруджа и стреля силно, но над вратата. Пет по-късно Емо Няголов пусна прецизен пас към Филипе по лявото крило, който върна топката в наказателното поле, където Давид Телеш я насочи в далечния ъгъл за 2:0.

В 41-вата минута "моряците" вкараха трети гол. След центриране от корнер, Мартин Милушев продължи с глава топката към задна греда, където Бандаро направи 3:0.

В 51-вата минута Росен Стефанов засече с глава центриране от корнер, но прати топката над вратата. Малко след това Алмин Куртович изпълни добре пряк свободен удар, но Пламен Илиев се разтегна и успя да избие.

В 82-рата минута Живко Атанасов получи контузия и напусна, без на негово място да влезе друг футболист.

Снимки: Startphoto

