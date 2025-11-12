Феновете на Черно море: Имаме още една възможност да унижим каменарските ни "приятелки"

Националният фен клуб на Черно море също излезе с изявление преди сблъсъка на “моряците” със Спартак (Варна) в Североизточната Трета лига. Запалянковците призовават за подкрепа в дербито на дубълите, което е тази събота (15 ноември) от 14:00 часа.

Ето какво пишат феновете на Черно море:

ВРЕМЕ Е ЗА МАЛКОТО ДЕРБИ!!!

В събота (15 ноември) от 14ч на свещения стадион "Тича" вторите отбори на Черно море и Спартак ще се сблъскат за честта на Варна в малкото градско дерби от Трета лига.

Имаме още една възможност да унижим каменарските ни "приятелки" и да им напомним кой диктува ултрас правилата в града! Затова всеки от нас е нужен със страстта и любовта си в съботния следобед!

Билетите са налични в мрежата на Eventim.bg , а настаняването на моряшките фенове ще бъде само в сектор "А" (под козирката). Клубните сезонни карти ще важат за този мач.

Фенклубът ще отвори в събота към 11:30ч, като на място можете да се запишете за екскурзията до Пловдив, за коледния банкет и да си закупите от новите шалове

ВАРНА Е ЧЕРНО МОРЕ!!!