Тодор Тодоров: Трудно е за отбор като нашия

  • 19 ное 2025 | 23:13
  • 161
  • 0
Тодор Тодоров: Трудно е за отбор като нашия

Треньорът на Спартак Плевен Тодор Тодоров говори след победата на неговия отбор с 90:68 срещу тима на Шумен в срещата от осмия кръг на Sesame НБЛ.

“Победите са важни, но по-важното е как ние ще успеем да преминем през този период. Трудно е за отбор като нашия, който също има млади момчета и също търси себе си по някакъв начин. Нормално е в такъв игрови цикъл не всеки мач да сме на 100 процента. Не само физически, но и психически”, каза Тодоров.

В следващия кръг на шампионата Спартак Плевен приема Академик Бултекс 99, като този мач предстои в края на настоящата седмица на 23-ти ноември (неделя).

