Спартак удари Шумен у дома

Спартак Плевен победи с 90:88 (22:21, 24:21, 20:19, 24:27) гостуващия отбор на Шумен в мач от осмия кръг на Sesame НБЛ. Срещата се игра в зала "Балканстрой" в Плевен.

По предварителна програма мачът трябваше да се играе в Шумен, но ръководствата на двата отбора са се разбрали да разменят гостуванията си и Спартак Плевен ще гостува на 30 януари догодина.

Топката след началния съдийски сигнал овладяха баскетболистите на Спартак, но не успяха да реализират през центъра. Мирослав Денчев от гостите беше фаулиран в последвалата атака и с един точен изстрел от линията за наказателни удари той откри резултата – 0:1. Последва размяна на точки, но една тройка изведе Шумен с четири напред – 4:8. Домакините заиграха по-съсредоточено и поведоха с 10:8. В средата на частта електронното табло показваше равенство – 10:10. В следващите минути последва размяна на кошове, като нито един от двата отбора не успя да се откъсне напред. Имаше и много грешки. Четвъртината завърши при резултат 22:21.

Втората четвърт започна с два успешно изпълнени наказателни удара за гостите. Веднага домакините отвърнаха с тройка. До средата на частта ситуацията беше идентична с първата – размяна на точки, минимални разлики и няколко равенства. Двамата треньори последователно взеха тайм аут. Спартак все пак успяха да дръпнат с четири точки три минути преди кроя на периода 42:38. Заредиха се няколко безплодни атаки към двата коша. Второ техническо прекъсване поиска треньорът на домакините Тодор Тодоров. В края на полувремето резултатът беше 46:42.

След подновяването на играта първата точка отново беше отбелязана от наказателен удар. Този път фаулираният беше Мартин Сотиров от Спартак. След по-малко от две минути разликата за първи път в мача стана седем точки - 51:44. Минута по-късно гостите я намалиха до три при 52:49. Далечната стрелба и на двата отбора не спореше, зачестиха личните нарушения. В последните минути на тази част оборотите на игра се вдигнаха и резултатът беше 66:61.

Последната четвърт започна с бързи атаки. При 74:70 и наказателен удар в полза на Спартак, треньорът Росен Барчовски поиска тайм аут за гостите. Лични нарушения накъсаха играта. В последните пет минути трима състезатели на Шумен и един на Спартак имаха вече по четири. Разликата се стопи само до две точки четири минути и половина преди края, а с два точно изпълнени наказателни удари Мирослав Денчев изравни – 77:77. В последвалата атака Спартак отново излязоха напред, но тройка на Денчев даде аванс на Шумен – 79:80. Прекъсване взе и Тодор Тодоров. Стигна се до равенство 83:83, гостите отново поведоха, но тройка на Николай Титков 42 секунди преди края отново изведе Спартак с точка преднина. При 86:87 се наложи тримата съдии да изгледат видео повторение на последната ситуация под коша на домакините. Ситуацията се повтори секунди по-късно. При оставащи девет секунди атака на Шумен бе спряна. Джейлън Бар успя само при първия опит и Маклауд донесе победата 90:88 за Спартак в последната секунда.

Най-резултатен в мача стана Джейлън Бар от Шумен с 30 отбелязани точки. За Спартак Плевен с 21 се отличи Джейлан Маклауд, а Николай Титков добави още 16.

В деветия кръг на отбора на Шумен предстои гостуване в Ботевград на Балкан на 22 ноември, а ден по-късно Спартак Плевен приема Академик Бултекс 99. Към момента шуменци са последни в класирането без победа със седем загуби в седем мача, докато плевенчани имат баланс от 5-2 успеха.



СНИМКА: БК Спартак Плевен / BC Spartak Pleven// Facebook