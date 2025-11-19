Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Спартак удари Шумен у дома

Спартак удари Шумен у дома

  • 19 ное 2025 | 21:26
  • 259
  • 0
Спартак удари Шумен у дома

Спартак Плевен победи с 90:88 (22:21, 24:21, 20:19, 24:27) гостуващия отбор на Шумен в мач от осмия кръг на Sesame НБЛ. Срещата се игра в зала "Балканстрой" в Плевен.

По предварителна програма мачът трябваше да се играе в Шумен, но ръководствата на двата отбора са се разбрали да разменят гостуванията си и Спартак Плевен ще гостува на 30 януари догодина.

Топката след началния съдийски сигнал овладяха баскетболистите на Спартак, но не успяха да реализират през центъра. Мирослав Денчев от гостите беше фаулиран в последвалата атака и с един точен изстрел от линията за наказателни удари той откри резултата – 0:1. Последва размяна на точки, но една тройка изведе Шумен с четири напред – 4:8. Домакините заиграха по-съсредоточено и поведоха с 10:8. В средата на частта електронното табло показваше равенство – 10:10. В следващите минути последва размяна на кошове, като нито един от двата отбора не успя да се откъсне напред. Имаше и много грешки. Четвъртината завърши при резултат 22:21.

Втората четвърт започна с два успешно изпълнени наказателни удара за гостите. Веднага домакините отвърнаха с тройка. До средата на частта ситуацията беше идентична с първата – размяна на точки, минимални разлики и няколко равенства. Двамата треньори последователно взеха тайм аут. Спартак все пак успяха да дръпнат с четири точки три минути преди кроя на периода 42:38. Заредиха се няколко безплодни атаки към двата коша. Второ техническо прекъсване поиска треньорът на домакините Тодор Тодоров. В края на полувремето резултатът беше 46:42.

След подновяването на играта първата точка отново беше отбелязана от наказателен удар. Този път фаулираният беше Мартин Сотиров от Спартак. След по-малко от две минути разликата за първи път в мача стана седем точки - 51:44. Минута по-късно гостите я намалиха до три при 52:49. Далечната стрелба и на двата отбора не спореше, зачестиха личните нарушения. В последните минути на тази част оборотите на игра се вдигнаха и резултатът беше 66:61.

Последната четвърт започна с бързи атаки. При 74:70 и наказателен удар в полза на Спартак, треньорът Росен Барчовски поиска тайм аут за гостите. Лични нарушения накъсаха играта. В последните пет минути трима състезатели на Шумен и един на Спартак имаха вече по четири. Разликата се стопи само до две точки четири минути и половина преди края, а с два точно изпълнени наказателни удари Мирослав Денчев изравни – 77:77. В последвалата атака Спартак отново излязоха напред, но тройка на Денчев даде аванс на Шумен – 79:80. Прекъсване взе и Тодор Тодоров. Стигна се до равенство 83:83, гостите отново поведоха, но тройка на Николай Титков 42 секунди преди края отново изведе Спартак с точка преднина. При 86:87 се наложи тримата съдии да изгледат видео повторение на последната ситуация под коша на домакините. Ситуацията се повтори секунди по-късно. При оставащи девет секунди атака на Шумен бе спряна. Джейлън Бар успя само при първия опит и Маклауд донесе победата 90:88 за Спартак в последната секунда.

Най-резултатен в мача стана Джейлън Бар от Шумен с 30 отбелязани точки. За Спартак Плевен с 21 се отличи Джейлан Маклауд, а Николай Титков добави още 16.

В деветия кръг на отбора на Шумен предстои гостуване в Ботевград на Балкан на 22 ноември, а ден по-късно Спартак Плевен приема Академик Бултекс 99. Към момента шуменци са последни в класирането без победа със седем загуби в седем мача, докато плевенчани имат баланс от 5-2 успеха.

СНИМКА: БК Спартак Плевен / BC Spartak Pleven// Facebook

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 4498
  • 0
Далас готов да се откаже от Антъни Дейвис

Далас готов да се откаже от Антъни Дейвис

  • 19 ное 2025 | 19:41
  • 1115
  • 0
Неостаряващият ЛеБрон Джеймс - завръщане и пореден флирт с историята

Неостаряващият ЛеБрон Джеймс - завръщане и пореден флирт с историята

  • 19 ное 2025 | 19:07
  • 1293
  • 0
VIP гост на тренировката на Партизан преди мача с Фенербахче

VIP гост на тренировката на Партизан преди мача с Фенербахче

  • 19 ное 2025 | 18:47
  • 766
  • 0
Чави Паскуал: Не сме в лесна ситуация, но в Барселона няма преходни сезони

Чави Паскуал: Не сме в лесна ситуация, но в Барселона няма преходни сезони

  • 19 ное 2025 | 17:58
  • 519
  • 0
Ти Джей Шортс за ситуацията си в Панатинайкос и личния разговор с Атаман

Ти Джей Шортс за ситуацията си в Панатинайкос и личния разговор с Атаман

  • 19 ное 2025 | 17:20
  • 792
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионска лига! Лас Палмас 2:0 Левски! Следете мача ТУК!

Шампионска лига! Лас Палмас 2:0 Левски! Следете мача ТУК!

  • 19 ное 2025 | 22:00
  • 5282
  • 5
Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

Ради Кирилов: Ще се стремим към титлата, Суперкупата и Купата на България

  • 19 ное 2025 | 14:30
  • 15930
  • 63
Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

Продължение реши битката за Пловдив, ето какво се случи в Sesame НБЛ тази вечер

  • 19 ное 2025 | 21:28
  • 4498
  • 0
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

  • 19 ное 2025 | 18:09
  • 14105
  • 28
Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

Апелативната комисия намали наказанието на Локо (Пловдив)

  • 19 ное 2025 | 16:07
  • 13823
  • 25
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 9418
  • 13