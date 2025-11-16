Алекс Грозданов и Богданка с трета поредна загуба в Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и шампионът на Полша Богданка ЛУК (Люблин) записаха трета поредна загуба за сезона в местната ПлюсЛига.

Шампионите допуснаха пълен обрат от 2:0 до крайното 2:3 (25:20, 25:19, 23:25, 22:25, 13:15) като домакини на Асеко Ресовия (Жешув), начело на който е бившият треньор на Богданка Масимо Боти, в най-интересния мач от 5-ия кръг, игран този следобед пред пълната с 4221 зрители зала.

Така Богданка е на 4-о място във временното класиране с 3 победи, 3 загуби и 10 точки. В отложена среща от 5-ия кръг Грозданов и компания ще са гости на гранда Ястржембски Венгел (Ястржембие-Здруй). Дербито е в сряда (19 ноември) от 18,30 часа българско време.

Алекс Грозданов за пореден път игра стабилно цял мач и реализира 9 точки (3 блока, 1 ас и 56% ефективност в атака - +6).

Най-резултатен за Богданка стана Кевин Сасак с 18 точки (5 блока! и 50% ефективност в атака - +12), а Илир Ено и звездата Вилфредо Леон се отчетоха с 15 и 14 точки, но и това не помогна за успеха.

За тима на Ресовия над всички бе Карол Бутрин със страхотните 27 точки (2 блока и 61% ефективност в атака - +20) за победата и бе обявен за MVP на мача. Дани Демяненко добави още 16 точки (3 блока и 87% ефективност в атака - +9) за успеха.

БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) - АСЕКО РЕСОВИЯ (ЖЕШУВ) 2:3 (25:20, 25:19, 23:25, 22:25, 13:15)

БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 18, Вилфредо Леон 14, Илир Ено 15, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 9, Финиън МакКарти 9 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма 7, Рафал Прокопчук)

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА

РЕСОВИЯ: Марчин Януш 2, Карол Бутрин 27, Лукаш Вашина 2, Артур Шалпук, Матеуш Пореба 2, Дани Демяненко 16 - Ерик Шоджи-либеро (Ясин Луати 10, Виктор Новак, Павел Заторски, Якуб Буцки 2, Клемен Чебул 13, Чезари Сапински 1)

Старши треньор: МАСИМО БОТИ.

Снимки: plusliga.pl