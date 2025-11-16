Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денис Бърдаров заби 15 точки и спечели “българското” дерби с Георги Сеганов

Денис Бърдаров заби 15 точки и спечели “българското” дерби с Георги Сеганов

  • 16 ное 2025 | 15:34
  • 130
  • 0
Денис Бърдаров заби 15 точки и спечели “българското” дерби с Георги Сеганов

Националът Денислав Бърдаров изигра пореден страхотен мач за своя отбор Истанбул Бююкшехир Беледийеспор.

ИББ победи като гост Он Хотел Алания Беледийе с 3:1 (25:19, 25:12, 16:25, 25:14) в мач от 3-ия кръг в турската Ефелер Лига.

Денислав Бърдаров игра цял мач за гостите и реализира 15 точки (1 ас, 63% ефективност в атака, 38% перфектно и 62% позитивно посрещане - +7).

Бившият канадски диагонал на Хебър (Пазарджик) Брадли Гънтър стана най-резултатен за ИББ с 18 точки (4 аса, 67% ефективност в атака - +11).

Бившият разпределител на националния отбор на България Георги Сеганов записа 2 точки (1 ас, 1 блок).

Иранецът Бардия Саадат реализира 16 точки (3 аса) за Алания.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Инна Петрова: В ЦСКА не развиваме само волейболисти, но и личности

Инна Петрова: В ЦСКА не развиваме само волейболисти, но и личности

  • 16 ное 2025 | 13:10
  • 497
  • 2
Пета поредна победа: Добруджа 07 надделя с 3:2 като гост в София

Пета поредна победа: Добруджа 07 надделя с 3:2 като гост в София

  • 16 ное 2025 | 13:08
  • 765
  • 0
БНТ 3 ще излъчи мача ЦСКА - ЦПВК

БНТ 3 ще излъчи мача ЦСКА - ЦПВК

  • 16 ное 2025 | 12:57
  • 577
  • 0
Александър Иванов: Истината за Хебър (Пазарджик)

Александър Иванов: Истината за Хебър (Пазарджик)

  • 16 ное 2025 | 12:48
  • 1636
  • 4
Тодор Скримов: Надделяхме над Монтана с повече опит

Тодор Скримов: Надделяхме над Монтана с повече опит

  • 15 ное 2025 | 23:38
  • 1466
  • 0
Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция

Антов - Гърков 18:17, Туркоа взе "българското" дерби във Франция

  • 15 ное 2025 | 23:27
  • 4280
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: финландец вкара за Локо (ГО)

Втора лига на живо: финландец вкара за Локо (ГО)

  • 16 ное 2025 | 15:25
  • 12316
  • 5
"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

"Вабанк": Продукт на държавата ли са националите по футбол и задава ли се нов лидер в отбора

  • 16 ное 2025 | 10:02
  • 11113
  • 37
Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

Балкан пречупи Черно море Тича след страхотна битка до последно в Ботевград

  • 16 ное 2025 | 14:52
  • 4404
  • 2
Съставите на Португалия и Армения

Съставите на Португалия и Армения

  • 16 ное 2025 | 15:20
  • 429
  • 0
Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

Карлос Насар: Аз съм българин и няма да слушам друг химн за никакви пари

  • 16 ное 2025 | 10:55
  • 8820
  • 27
Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

Тотална доминация за Ислам Махачев и втора UFC титла

  • 16 ное 2025 | 08:10
  • 12670
  • 14