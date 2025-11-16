Денис Бърдаров заби 15 точки и спечели “българското” дерби с Георги Сеганов

Националът Денислав Бърдаров изигра пореден страхотен мач за своя отбор Истанбул Бююкшехир Беледийеспор.

ИББ победи като гост Он Хотел Алания Беледийе с 3:1 (25:19, 25:12, 16:25, 25:14) в мач от 3-ия кръг в турската Ефелер Лига.

Денислав Бърдаров игра цял мач за гостите и реализира 15 точки (1 ас, 63% ефективност в атака, 38% перфектно и 62% позитивно посрещане - +7).

Бившият канадски диагонал на Хебър (Пазарджик) Брадли Гънтър стана най-резултатен за ИББ с 18 точки (4 аса, 67% ефективност в атака - +11).

Бившият разпределител на националния отбор на България Георги Сеганов записа 2 точки (1 ас, 1 блок).

Иранецът Бардия Саадат реализира 16 точки (3 аса) за Алания.