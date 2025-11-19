Градът на блясъка и триумфа: Време е за Формула 1 в Лас Вегас

Лас Вегас е градът на забавленията, блясъка и разкоша, който напълно подхожда на кралете и шампионите. В този смисъл таймингът на състезанието във Формула 1 в щата Невада не можеше да бъде по-добър. Моментът за Гран При на Лас Вегас идва в края на шампионата, което означава, че не остава много време, за да научим името на новия носител на титлата.

Имаме вече доста изявен фаворит в лицето на Ландо Норис, така че тази прогноза не е особено атрактивна в момента, но пък има и доста други варианти за спортни залози.

Ще стане ли ясен новият световен шампион?

Краткият отговор е “Не”, въпреки че след триумфа в Сао Пауло Ландо Норис има вече значителна преднина от 24 точки пред съотборника си Оскар Пиастри в битката за върха в генералното класиране при пилотите. В Бразилия британският ас на Макларън взе максимума от 33 точки, докато австралийският му колега се провали в спринта на пистата “Интерлагос”, а в основната надпревара получи наказание и финишира едва пети, за да вземе само 10 точки.

Развръзката на Гран При на Сао Пауло ни доближава до отговора на най-важния въпрос - кой ще бъде шампионът, но абсолютно непоклатим отговор няма да получим и след Лас Вегас. Дори Норис да вземе максималните 25 точки (в щата Невада няма допълнителна спринтова надпревара), а Пиастри да не добави нищо към актива си, това няма да е достатъчно, за да разреши спора. Това би дало на лидера аванс от вече 49 точки, но в последните две състезания в Катар и Абу Даби подгласникът може да вземе 58 и да свали съотборника си от трона, ако Норис се провали тотално.

Лас Вегас не може да определи новия шампион, но пък може да детронира окончателно досегашния хегемон. В Невада има шанс да се заплете още повече интригата в борбата за титлата, но само между двамата пилоти на Макларън. Четирикратният световен шампион Макс Верстапен вече изостана на 49 точки от Ландо Норис, като е илюзия да се смята, че може да стопи такава разлика.

Това ще бъде едва третото състезание в пустинята Невада

Гран При на Лас Вегас е най-новото попълнение в календара на Формула 1. Пистата в пустинята Невада направи своя дебют едва през 2023 година, като сега предстои третото състезание в Парадайс. В тази зона на Града на греха често се провеждат и мачове за световната титла по бокс при професионалистите в различни категории.

Трасето Las Vegas Strip Circuit е специфично, макар и да не предлага нещо невиждано досега. Както и в Монако, тук състезанието се провежда по улиците на града. Това има своя чар за публиката, но и създава определени предизвикателства за пилотите. А за публиката има различни варианти да наблюдават шоуто на живо.

Билетите са на цена между 50 и 10 000 долара

Лас Вегас е град на лукса, но за състезанието от Формула 1 се предлагат входни пропуски на изключително достъпни цени. Те стартират от 50 долара на ден за правостоящи, като става дума за дните на тренировките и квалификациите. Стандартен 3-дневен билет, в който се включва и Гран При, има средна цена от около $400. В дебютната Голяма награда на Лас Вегас край пистата имаше над 300 хиляди души и несъмнено значима част от тях не са милионери.

Естествено, за по-добрите места и особено за ложите цените са съвсем различни. Входът за трибуната Grandstands няма как да е по-евтин от 1100 долара за трите дни на надпревара по пистата. А луксозните пакети, които освен изключителна гледна точка дават достъп и до зони за храни, напитки и развлечения, могат да достигнат и до 10 хиляди в щатска валута за Paddock Club зоната.

Но цените на билетите за състезанието са по-малко перо в сравнение с разходите по пътуване и настаняване. Хотелите в Лас Вегас като цяло никак не са евтини, като да се намери опция за настаняване за по-малко от хиляда долара за 3 нощувки е голям късмет. В MGM Resorts средната цена е над 1500 долара, а в лъскавия “Беладжио” е близо 3 хиляди, но за вечер. А в тези хотели се намират и най-луксозните казина в Града на греха, в които по-заможните играчи могат да изпробват късмета си, когато няма екшън на пистата.

Звезди блестят и край пистата

Всяко състезание от Формула 1 привлича знаменитости по трибуните и в ложите, а това се отнася особено силно за Голямата награда на Лас Вегас. Дебютното състезание през 2023 г. беше озарено от звезден блясък - сред публиката бяха Риана, Дейвид Бекъм (горе), Шакил О’Нийл, Гордън Рамзи, Парис Хилтън, Хайди Клум, Джъстин Бийбър и други. Третото издание на вегаското Гран При също се очаква да се похвали със солидно celebrity присъствие в лицето на поп-икони като Шаги и кънтри любимци като Кейн Браун например. Но при всички положения големите звезди ще бъдат на пистата в Лас Вегас.

Снимки: Imago