Нова зала по борба отвори врати във Ветрино

Станка Златева, президент на БФ Борба, откри нова зала във Ветрино, в която ще тренират децата от новоучредения клуб, носещ името на селото. Петкратната световна и 6 пъти европейска шампионка преряза лентата заедно с кмета Димитър Димитров, пишат от федерацията.

В клуба по класическа борба се подготвят 35 деца от 2 до 6 клас. Още в първия ден малчуганите бяха зарадвани с куп подаръци. От Иво Ангелов, президент на клуб „Миньор“ (Перник), получиха тепих и покривка за него, а от членовете на Управителния съвет на БФ Борба – 3 чучела и 1 уред „българска торба”. Николай Кашинов, президентът на клуб „Рилски спортист“ (Самоков), пък подари на малките борци тренировъчни ластици и въжета.

„Борбата винаги е тръгвала от малките селища. Тук разполагат с уникални условия - залата е топла, комфортно е, остава само да работят. Имаме много деца, кадърни, но не ги развиваме. Стига се до едно ниво и ги изпускаме, надявам се това да се промени. Много е важно да върнем традициите на българската борба, да има желаещи да тренират, защото това е здравето на една нация, когато има спорт“, каза Златева.

„Огромни благодарности на Димитър Димитров, кмет на община Ветрино, който има основна заслуга за тази зала. Залата може да е малка, но пък имаме всички условия за пълноценни тренировки. Благодаря на федерацията, че обърна внимание на малките клубове. И лично на Станка Златева, която ни уважи с присъствието си. Също и на всички членове на Управителния съвет на федерацията. От тях получихме спортни уреди, закупени с техни лични средства. Благодаря и на колегите от Перник и Самоков, които също се погрижиха нищо да не ни липсва. Имаме много деца в нашия край, трениращи борба. Тази година с пет деца от Девня участвахме на държавния шампионат за най-малките, 1 група (3-4 клас), спечелихме пълен комплект медали, заехме едно пето и едно осмо място. От 32 клуба завършихме на пето място в отборното класиране, което се случва за първи път в историята на нашия клуб, който съществува вече пет години. Надявам се децата от Ветрино също да тръгнат по техните стъпки, а някой ден да имаме успехи и на големи първенства“, каза Иван Иванов, президент и треньор на клуба във Ветрино и треньор на този в Девня.

На церемонията присъства и бившият национал по класическа борба, сега депутат Даниел Александров.

Преди това гостите посетиха клуба по борба в Девня, намиращ се на около 16 км от Ветрино. В него тренират близо 30 деца от 6 до 16 г.

Придружeни от кмета Свилен Шитов, гостите разгледаха новостроящия се стадион с капацитет 1000 места, а също прилежащия към него басейн.