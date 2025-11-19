Добромир Димитров: Битката с Левски ще е емоционална, но имаме добри шансове

Разпределителят Добромир Димитров и тимът на Гуагуас Лас Палмас излизат срещу българския първенец Левски София в трети кръг на най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Серхио Мигел Камареро отбор отстрани гръцкия гранд Олимпиакос Пирея след два успеха във втори кръг на надпреварата.

Плеймейкърът даде специално интервю за BGvolleyball.com, като заяви, че със съотборниците му имат много добри шансове срещу "сините", но няма да е лесно. Димитров разказа и как се случват нещата със спорта в Испания - откъм подкрепа, финансиране и т.н.

"Ще бъде интересен кръг, много важен и за двата отбора. И двата отбора имат голямо желание да влязат в групите на Шампионската лига. За мен е и малко емоционално, тъй като досега не ми се е случвало с чужд клубен отбор да играя срещу български. Надявам се да има хубава атмосфера, да се получат хубав мач. Ще очаквам с нетърпение идването в България."

"При нас домакинският фактор не е от голямо значение, защото не тренираме постоянно в нашата зала. Имаме малко проблеми от тази гледна точка, понеже нашата зала е в ремонт и ползваме арената на баскетболния отбор. Доста отбори я ползваме, нямаме много време в основната зала и сме в помощните през повечето време. Подкрепата на публиката ще окаже своя ефект и ще бъде интересно. Има доста хора тук, които обичат волейбола", допълни Димитров.

"Имаше доста въпроси от съотборниците ми за първенството в България, както и относно отбора на Левски. Някои от състезателите се познават, защото са играли едни срещу други, както и с националните отбори сме се срещали с някои. Винаги има доза любопитство, не се среща много често това явление да се засечем с български отбори. Интересно е за всички", каза още опитният разпределител.

"Смятам, че имаме добри шансове, с добра подготовка преди мача, както досега правихме с останалите срещи. Можем да продължим и да влезем в груповата фаза на Шампионската лига - това е много важно за клуба. Тази година се честват 50 години от създаването на клуба, това постижение ще е уникален подарък за феновете. Беше голяма радост, че успяхме да отстраним и Олимпиакос, защото от клуба имаха лош привкус от предишни срещи с тях в последните една-две години, както и с български отбори. Няма да бъде лесно със сигурност, защото Левски играе много добър волейбол, подготвят си мачовете много добре. Познаваме се с треньора Ники Желязков много добре, знам как подготвя отборите си, така че ще бъдат интересни мачове", добави състезателят.

"Надявам се да излезем с чиста победа, за да имаме по-голямо спокойствие в София. Там се играе трудно, казах на момчетата и на щаба, защото домакинските мачове на Левски са тежки. Имат голяма подкрепа вкъщи, залата е по-различна от това, което тук са виждали. Затова - колкото по-добре се справим в първия мач, толкова по-лесно ще ни е в следващия".

"От емоционална гледна точка ще е хубаво да се видя с всички тях. От професионална гледна точка трябва да запазим концентрация, емоциите остават на заден план вече. Ще бъдат интересни мачове от няколко аспекта, защото когато се срещнат шампионът на Испания с шампиона на България, в България може да даде добър пример как трябва да се случват нещата. Левски е един от най-организираните и структурирани клубове в България, с което много от останалите клубове не могат да се похвалят. Могат да вземат пример от Испания, защото всички в България се борят с трудностите, които им налага и правителството, и трудностите с финансирането. Тук им помагат отвсякъде, затова започват прогресивно да върви спортът, възходящо. Общините помагат много на клубовете - на много спортове, не говорим само за волейбол. Надявам се да има добър отзвук от мача и да се гледа от повече хора. Да се променят нещата - най-вече и след хубавите представяния на националния отбор това лято, трябва да се използва моментът и хората на отговорни позиции да започнат да споделят визията за спорта, защото имаме дълг и към следващото поколение да ги възпитаваме в любов към спорта и правилен начин на живот. Тук хората вървят в тази насока, изключително много се раздват за това нещо. В България е и даденост и ще е срамота да не се използва", споделя Добри.

"Тепърва ще събираме информация за съперниците в груповата фаза. Не мислим толкова напред, гледаме мач за мач. Местният шампионат ни притиска доста, понеже мачовете са много близки като дни. Постоянно пътуваме, понякога не се прибираме по една седмица - от едно място отиваме на друго и е малко сложно. Не можем да си позволим да гледаме много напред, ще се подготвят тези мачове, живот и здраве, когато се поздравим с победи срещу Левски, ще се мисли за този етап", завърши Димитров.