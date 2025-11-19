Популярни
Алкарас: Прибирам се у дома със съкрушено сърце

  • 19 ное 2025 | 12:08
  • 1179
  • 0
Алкарас: Прибирам се у дома със съкрушено сърце

Карлос Алкарас увери, че не се притеснява от контузията в дясното подколянно сухожилие, която го принуди да се оттегли от отбора на Испания за финалите за "Купа Дейвис" и нанесе сериозен удар на надеждите на испанците за титлата.

Световният номер едно получи травмата по време на загубата от Яник Синер на финала на заключителния за годината турнир на ATП в Торино, но не го смята за сериозен проблем и се стреми към завръщане в два демонстративни мача в Съединените щати в началото на следващия месец.

Контузия спира Алкарас за финалите на "Купа Дейвис"
Контузия спира Алкарас за финалите на "Купа Дейвис"

„Изобщо не се притеснявам. Ще имам две седмици, преди да играя там, и ще бъда напълно възстановен в деня на мача“, каза Алкарас на пресконференция за популяризиране на първите турнири A Racquet at The Rock в Ню Джърси и Miami Invitational на 7 и 8 декември.

„Ще имаме специфични неща всеки ден, упражнения и лечение през следващите две седмици. Правя всичко възможно, за да бъда готов. Ще бъда наистина сериозен, фокусиран върху възстановяването и се надявам да бъда възможно най-добър възможно най-скоро“, каза Алкарас.

По-рано Алкарас написа в социалните мрежи, че е „съкрушен“ от това, че трябваше да се оттегли от Купа Дейвис, като 36-ият в ранглистата Хауме Мунар го замени за четвъртфинала срещу Чехия в четвъртък.

„Имам оток в дясното си подколено сухожилие и лекарите ми препоръчаха да не се състезавам“, написа той.

„Винаги съм казвал, че да играя за Испания е най-великото нещо, което може да се случи, и наистина очаквах с нетърпение да помогна да се борим за Купа Дейвис. Прибирам се у дома със съкрушено сърце.“

Оттеглянето на Алкарас слага край на най-успешния сезон в кариерата му, като 22-годишният тенисист спечели осем титли, включително Откритото първенство на Франция и Откритото първенство на САЩ, и се изкачи обратно на върха на ранглистата.

„Беше наистина добре. Това беше най-добрият ми тенис, който някога съм играл. Наистина съм щастлив как се справих с напрежението и израснах като личност. Научих се да виждам по-добре ситуациите на корта и психически съм по-силен“, добави той.

Междувременно Алкарас е подписал договор да представлява Европа на Laver Cup в Лондон следващото лято.

Събитието ще се проведе в зала O2 от 25 до 27 септември, като Европа ще се изправи срещу САЩ, чийто отбор ще включва номер шест в света Тейлър Фриц.

