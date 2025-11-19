Алкарас: Прибирам се у дома със съкрушено сърце

Карлос Алкарас увери, че не се притеснява от контузията в дясното подколянно сухожилие, която го принуди да се оттегли от отбора на Испания за финалите за "Купа Дейвис" и нанесе сериозен удар на надеждите на испанците за титлата.

Световният номер едно получи травмата по време на загубата от Яник Синер на финала на заключителния за годината турнир на ATП в Торино, но не го смята за сериозен проблем и се стреми към завръщане в два демонстративни мача в Съединените щати в началото на следващия месец.

Контузия спира Алкарас за финалите на "Купа Дейвис"

„Изобщо не се притеснявам. Ще имам две седмици, преди да играя там, и ще бъда напълно възстановен в деня на мача“, каза Алкарас на пресконференция за популяризиране на първите турнири A Racquet at The Rock в Ню Джърси и Miami Invitational на 7 и 8 декември.

„Ще имаме специфични неща всеки ден, упражнения и лечение през следващите две седмици. Правя всичко възможно, за да бъда готов. Ще бъда наистина сериозен, фокусиран върху възстановяването и се надявам да бъда възможно най-добър възможно най-скоро“, каза Алкарас.

По-рано Алкарас написа в социалните мрежи, че е „съкрушен“ от това, че трябваше да се оттегли от Купа Дейвис, като 36-ият в ранглистата Хауме Мунар го замени за четвъртфинала срещу Чехия в четвъртък.

„Имам оток в дясното си подколено сухожилие и лекарите ми препоръчаха да не се състезавам“, написа той.

„Винаги съм казвал, че да играя за Испания е най-великото нещо, което може да се случи, и наистина очаквах с нетърпение да помогна да се борим за Купа Дейвис. Прибирам се у дома със съкрушено сърце.“

Оттеглянето на Алкарас слага край на най-успешния сезон в кариерата му, като 22-годишният тенисист спечели осем титли, включително Откритото първенство на Франция и Откритото първенство на САЩ, и се изкачи обратно на върха на ранглистата.

„Беше наистина добре. Това беше най-добрият ми тенис, който някога съм играл. Наистина съм щастлив как се справих с напрежението и израснах като личност. Научих се да виждам по-добре ситуациите на корта и психически съм по-силен“, добави той.

Междувременно Алкарас е подписал договор да представлява Европа на Laver Cup в Лондон следващото лято.

Събитието ще се проведе в зала O2 от 25 до 27 септември, като Европа ще се изправи срещу САЩ, чийто отбор ще включва номер шест в света Тейлър Фриц.