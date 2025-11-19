Популярни
Берое тренира в Братислава преди реванша

  • 19 ное 2025 | 11:20
  • 112
  • 0

Мъжкият отбор на Берое 2016 (Стара Загора) е в Братислава за реванша от Купата на претендентите (Challenge cup) с местния тим на Слован. Двубоят е на 19 ноември от 20:30 часа българско време.

В първия мач между двата тима в старозагорската зала "Иван Вазов" волейболистите, водени от Мирослав Живков, надиграха съперника с 3:2 гейма и тръгнаха с успех при дебюта си в Европа.

При гостуването си беройци се нуждаят от задължителна победа, за да продължат напред на 1/16-финалите. При загуба с 2:3 ще се стигне до Златен гейм, който ще е на словашка земя. При загуба с друг резултат родният представител ще отпадне.

Снощи волейболистите на Берое 2016 направиха първа тренировка в официалната зала „Спорт Хал Гопас Братислава“, която е с вместимост 4 500 седящи места.

За гостуването в Братислава тимът от Стара Загора отново ще бъде без централния си блокировач - тунизиецът Махди Бентахер, който отново е извън групата, поради факта, че работната му виза още не е готова. Останалите играчи са на линия за важния сблъсък.

„Добре сме. Пристигнахме нормално в Братислава, тренираме. Всички са на линия, нямаме болни и това е най-важното“, коментира за BGvolleyball.com президентът на ВК Берое 2016 Живко Желев.

„Трудно ще ни бъде в гостуването, особено като гледах как играе съперника в първия мач. Тежък двубой ни очаква, но ще дадем всичко от себи си. Надявам се да стигнем до златен гейм“, каза още Желев.

