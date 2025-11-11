Популярни
Берое със страхотен обрат при дебюта си в "Чалъндж къп"

  11 ное 2025
Волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора) дебютираха със страхотна победа в европейските клубни турнири. Момчетата на Мирослав Живков сътвориха фантастичен пълен обрат от 0:2 до крайното 3:2 (18:25, 25:27, 25:17, 25:14, 15:11) като домакин на словашкия Слован (Братислава) в първия мач помежду им от 1/32-финалите на турнира, игран тази вечер в пълната зала "Иван Вазов".

Срещата-реванш между двата тима е следващата сряда (19 ноември) от 20,30 часа българско време в Братислава. Победа, за който и да е от отборите, ще ги класира за следващата фаза на "Чалъндж къп", като единствено при 3:2 за Слован, ще се стигне до т.нар. "златен" гейм. Победителят от тази двойка на 1/16-финалите на надпреварата го очаква нидерландския Прима Донна Каас (Хейзен).

Над всички за Берое бе Спас Байрев със страхотните 29 точки (5 блока!, 2 аса и 54% ефективност в атака - +25) за победата. Влезлият като резерва Мартин Мечкаров и Иван Латунов добавиха още 12 и 10 точки за успеха.

За тима на Слован Петер Млинарчик (2 блока, 1 ас и 43% ефективност в атака - +15) и Михал Трубац (2 аса, 39% ефективност в атака и 59% позитивно посрещане - +11) реализираха 18 и 17 точки.

