Нейт Даниелсън записа първите си точки в НХЛ, Детройт победи Сиатъл

Нейт Даниелсън записа гол и асистенция за първите си две точки в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), а Детройт Ред Уингс спечели с 4:2 срещу Сиатъл Кракен в мач от редовния сезон. Така "Червените криле" се изкачиха начело на Атлантическата дивизия с 25 точки и една повече от Бостън Брюинс.

Лукас Реймънд и Емит Фини бяха автори на други две от трите попадения на Детройт във втората третина, а Дилан Ларкин бе точен на празна мрежа за крайния резултат. Даниелсън, Фини и защитникът Аксел Сандин-Пелика, и тримата новобранци, записаха четири точки само за средната третина.

Даниелсън, девети избор в драфта през 2023, изведе Ред Уингс напред само 45 секунди след попадение на Реймънд. Така Детройт поведе в Атлантическата дивизия и изостава на две точки от лидера в Столичната и Източната конференция Каролина Хърикейнс.

Джейк Генцел отбеляза три гола за Тампа Бей Лайтнинг, който победи с 5:1 Кейнс като домакин в "Бенчмарк Арена". Това бе осми хеттрик в кариерата на американското крило, а останалите две попадения бяха дело на Дарън Радиш и Никита Кучеров. С успеха Лайтнинг записаха 22-та си точка в НХЛ и изостават с три от дивизионния лидер Детройт.

Маклин Селебрини също отбеляза хеттрик, а Сан Хосе Шаркс спечели с 3:2 срещу Юта Мамът. Канадският център първо даде преднина на отбора си след 1:47 минути игра в първата третина и бе точен отново четири минути по-късно. Джей Джей Петерка намали за гостите в "САП Сентър" и изравни преди края на редовното време, но Селебрини се разписа с победната шайба след 2:51 минути игра в продължението за двете точки за Шаркс.

Сан Хосе е с 21 точки и две по-малко от Юта в класирането на Западната конференция. Далас е с 27 точки и с четири по-малко на второто място, след като загуби срещу Ню Йорк Айлъндърс с 2:3.

Кайл Палмери записа победния гол и добави една асистенция за успеха на тима от Ню Йорк в зала "Америкън Еърлайнс". Калъм Ричи и Бо Хорват също бяха точни за Айлъндърс, които са с 24 точки и имат три по-малко от лидерите в Столичната дивизия Каролина и Ню Джърси. Също с 24 пункта е Питсбърг Пенгуинс.