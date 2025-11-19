Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Нейт Даниелсън записа първите си точки в НХЛ, Детройт победи Сиатъл

Нейт Даниелсън записа първите си точки в НХЛ, Детройт победи Сиатъл

  • 19 ное 2025 | 10:30
  • 228
  • 0
Нейт Даниелсън записа първите си точки в НХЛ, Детройт победи Сиатъл

Нейт Даниелсън записа гол и асистенция за първите си две точки в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), а Детройт Ред Уингс спечели с 4:2 срещу Сиатъл Кракен в мач от редовния сезон. Така "Червените криле" се изкачиха начело на Атлантическата дивизия с 25 точки и една повече от Бостън Брюинс.

Лукас Реймънд и Емит Фини бяха автори на други две от трите попадения на Детройт във втората третина, а Дилан Ларкин бе точен на празна мрежа за крайния резултат. Даниелсън, Фини и защитникът Аксел Сандин-Пелика, и тримата новобранци, записаха четири точки само за средната третина.

Даниелсън, девети избор в драфта през 2023, изведе Ред Уингс напред само 45 секунди след попадение на Реймънд. Така Детройт поведе в Атлантическата дивизия и изостава на две точки от лидера в Столичната и Източната конференция Каролина Хърикейнс.

Джейк Генцел отбеляза три гола за Тампа Бей Лайтнинг, който победи с 5:1 Кейнс като домакин в "Бенчмарк Арена". Това бе осми хеттрик в кариерата на американското крило, а останалите две попадения бяха дело на Дарън Радиш и Никита Кучеров. С успеха Лайтнинг записаха 22-та си точка в НХЛ и изостават с три от дивизионния лидер Детройт.

Маклин Селебрини също отбеляза хеттрик, а Сан Хосе Шаркс спечели с 3:2 срещу Юта Мамът. Канадският център първо даде преднина на отбора си след 1:47 минути игра в първата третина и бе точен отново четири минути по-късно. Джей Джей Петерка намали за гостите в "САП Сентър" и изравни преди края на редовното време, но Селебрини се разписа с победната шайба след 2:51 минути игра в продължението за двете точки за Шаркс.

Сан Хосе е с 21 точки и две по-малко от Юта в класирането на Западната конференция. Далас е с 27 точки и с четири по-малко на второто място, след като загуби срещу Ню Йорк Айлъндърс с 2:3.

Кайл Палмери записа победния гол и добави една асистенция за успеха на тима от Ню Йорк в зала "Америкън Еърлайнс". Калъм Ричи и Бо Хорват също бяха точни за Айлъндърс, които са с 24 точки и имат три по-малко от лидерите в Столичната дивизия Каролина и Ню Джърси. Също с 24 пункта е Питсбърг Пенгуинс.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Сидни Кросби се надява, че Олимпиадата 2026 няма да е последната в кариерата му

Сидни Кросби се надява, че Олимпиадата 2026 няма да е последната в кариерата му

  • 19 ное 2025 | 09:03
  • 526
  • 0
Александър Овечкин отбеляза 903-тия си гол в НХЛ

Александър Овечкин отбеляза 903-тия си гол в НХЛ

  • 18 ное 2025 | 08:57
  • 713
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 18 ное 2025 | 08:43
  • 875
  • 0
12 000 км в Италия ще измине олимпийският огън

12 000 км в Италия ще измине олимпийският огън

  • 17 ное 2025 | 16:53
  • 1036
  • 0
Три американски сестри мечтаят за Зимните олимпийски игри

Три американски сестри мечтаят за Зимните олимпийски игри

  • 17 ное 2025 | 15:11
  • 1433
  • 0
Детройт спечели гостуването си на Рейнджърс, Колорадо продължи точковата си серия

Детройт спечели гостуването си на Рейнджърс, Колорадо продължи точковата си серия

  • 17 ное 2025 | 10:32
  • 365
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 139441
  • 557
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 2363
  • 1
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 1029
  • 2
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

  • 19 ное 2025 | 00:29
  • 26649
  • 96
Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

  • 18 ное 2025 | 23:58
  • 11649
  • 39
Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

  • 18 ное 2025 | 23:52
  • 26893
  • 22