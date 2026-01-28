Алберт Попов 19-ти след първия манш на нощния слалом в Шладминг

Българският ас в алпийските ски Алберт Попов се класира на 19-то място в първия манш на нощния слалом от Световната купа в австрийския зимен център Шладминг.

На „Планай“ българинът допусна няколко дребни неточности в долната част на трасето и с време от 55.27 секунди изостана с 2.15 от лидера Атле Лий Макграт от Норвегия. По този начин Аби се класира на 19-та позиция и ще продължи участието си във втория манш, който стартира от 21:45 часа българско време.

Иначе в челото стартиралият с №1 Макграт повече с 0.15 пред сънародника си Хенрик Кристоферсен, а тройката с пасив от 0.44 оформи световният шампион Лоик Меяр от Швейцария, който гони втора поредна победа в Шладминг след триумфа си в гигантския слалом вчера. Пако Раса от Франция се класира четвърти, а петицата оформи състезаващият се за Бразилия норвежец Лукас Пинейро Бротен, който днес стартира с червения потник като лидер в класирането в дисциплината слалом.

Топ 30 се затвори от американеца Бенджамин Ричи, който завърши на 2.84 от лидера Макграт. А състезателят с най-заден стартов номер, който се класира за втория манш, е шведът Фабиан Акс Шварц, който стартира с №52 и даде 21-во време, изоставайки с 2.36 от водача. На старта днес застанаха общо 69 скиори, а до финала успешно стигнаха 51 от тях.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages