Сензацията от "Щрайф" Луис Фогт получи отказ от МОК да участва на Олимпиадата

Германският скиор Луис Фогт няма да получи разрешение, като изключение, да се състезава на Зимните олимпийски игри следващия месец, съобщиха от Германската ски асоциация (DSV), цитирани от агенция ДПА.

Спортният директор на централата Волфганг Майер заяви пред вестник Bayerischen Rundfunk, че Международният олимпийски комитет (МОК) е отхвърлил заявката на Фогт за специално разрешение.

Луис Фогт се надяваше да се състезава на Игрите след изненадващото си осмо място - най-доброто в кариерата му, в спускането в Кицбюел в събота и съответното искане от Германската олимпийска федерация (DOSB) за изключението той все пак да бъде включен в отбора на страната.

Осмото място на Фогт отговаря на квалификационните критерии на DOSB, но за разлика от други нации Германия вече номинира тима от 188 спортисти за предстоящата Олимпиада от 6 до 22 февруари в Милано/Кортина.

Германският състав включва максимума от петима мъже в алпийските ски. От DOSB се надяваха да добавят в списъка Фогт, за да може да тренира и евентуално да се състезава, ако друг скиор се откаже.

Александър Шмид е под въпрос за Игрите поради контузия на глезена. Мъжкият отбор на Германия в ските алпийски дисциплини е воден от Линус Щрасер, който беше трети в слалома в Кицбюел в неделя.