Левски приключи зимните контроли с победа над Вихрен - на живо от "Герена" след 3:1
  Sportal.bg
  Милано - Кортина 2026
  • 28 яну 2026 | 16:24
  • 379
  • 0
Полемики в Италия заради включването на рапъра Гали в церемонията по откриването на Олимпиадата

Включването на италианския рапър Гали сред изпълнителите на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина предизвика спор в Италия заради обвиненията, които певецът отправи срещу Израел за геноцид в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Членове на италианската дясна партия „Лига“, част от правителството на премиера Джорджия Мелони, критикуваха избора на родения в Милано с тунизийски родители рапър Гали, който трябва да се изяви на откриването на стадион „Сан Сиро“ на 6 февруари.

Гали беше в центъра на политически спор преди две години по време на популярния песенен конкурс в Сан Ремо, когато призова за „спиране на геноцида“ във връзка с военната кампания на Израел в Газа.

Израел отрече да е извършил геноцид в анклава, където през октомври беше установено крехко прекратяване на огъня с палестинските бойци на Хамас след две години опустошителна война.

От партия "Лига" нарекоха Гали „пропалестински фанатик“, който мрази Израел, коментират италианските медии.

Министърът на спорта Андреа Абоди заяви, че не очаква Гали да използва олимпийската сцена, за да изрази политическа позиция.

„Не се срамувам да не съм съгласен с възгледите на Гали и посланията, които е изпратил, но вярвам, че една страна трябва да може да приеме влиянието на артист, който е изразил мнение, което ние не споделяме и което не смятам, че бъде изразено на тази сцена“, каза той.

Гали вероятно ще се хареса на по-младата публика повече от другите изпълнители на церемонията по откриването, сред които ще бъдат тенорът Андреа Бочели и американската поп певица Марая Кери.

