Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
Ню Йорк Айлъндърс привлече играч на Девилс

  • 28 яну 2026 | 15:31
  • 164
  • 0
Ню Йорк Айлъндърс привлече играч на Девилс

Ню Йорк Айлъндърс от Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) привлече Онджей Палат от Ню Джърси Девилс и получи избор в третия рунд на драфта през тази година и в шестия през 2027. В замяна на това в обратната посока потегли нападателят Максим Циплаков.

Палат, на 34, има десет точки (четири гола и шест асистенции) в 51 мача с Ню Джърси през този сезон. Той е в четвъртата и предпоследна година от договора си, според който получава по 6 милиона долара на сезон.

Циплаков, на 25, има гол и асистенция в 27 мача за Девилс от началото на сезона. Той пък е в първата година от договора си за две, с който получава по 2.25 милиона долара на сезон.

