Джеси Дигинс се подготвя за четвъртата си олимпиада и края на кариерата си

Независимо от резултатите, Джеси Дигинс планира да отпразнува последните си Олимпийски игри. Повече от 40 нейни роднини и приятели ще пътуват за Италия, за да гледат как най-успешната състезателка на САЩ в ски бягането преследва олимпийската слава за последен път. Родената в Минесота 34-годишна спортистка ще приключи кариерата си в края на сезона и очаква с нетърпение най-накрая да си почине, пише агенция АП.

„Наистина съм развълнувана да имам цял уикенд почивка“, заяви Дигинс от тренировъчната база на американския отбор в Ливиньо (Италия).

„Осъзнавам, че звучи малко шантаво, но от много дълго време не съм имала два поредни почивни дни, които всъщност да само за мен. Така че усещането ще бъде за нещо наистина специално“, добави американката.

Тя ще се появи за четвъртата си Олимпиада като основен фаворит да добави нови отличия към колекцията си.

През 2018 година Джеси Дигинс спечели първото - и все още единствено - олимпийско злато на САЩ в ски бягането, а след като добави сребро и бронз през 2022-а. Предвид двойното си гражданство, Дигинс открито подкрепя и Канада.

„Наистина се гордея с канадското си гражданство. Толкова много хора от семейството ми живеят там, а и двамата ми родители са родени там. Гордея, че половината от сърцето ми е там“, добави ски бегачката пред АП.

По пътя си Дигинс не пропуска публично да благодари на тези, които са ѝ помогнали да стигне до мястото, на което се намира в момента.

„Трябва да кажа огромно благодаря на целия отбор. Усещах, че имам страхотни ски, които бяха супер конкурентоспособни всеки ден“, каза тя триумфа си на „Тур дьо ски“.