Защитник помогна с хеттрик и две асистенции за победа на Бъфало

След три гола в третия период миналогодишния шампион в редовния сезон на НХЛ Уинипег Джетс се наложи с 4:3 над Ню Джърси Девилс, но въпреки това остава на предпоследното място в Централната дивизия. Габриел Вилярди Марк Шайфеле се отличиха с по гол и подаване за победата, докато вратарят Конър Хелебок спаси 26 изстрела, в това число 14 от 15-те през третата третина.

Макар да записаха шест победи в редовното време, две в продължения и две поражения, хокеистите от провинция Албърта така и не могат да преодолеят трудния старт и малкото точки в началото, за да се доближат до зоната за плейофите.

Коул Купке и Нино Нийдеррайтер вкараха другите два гола за успеха. Девилс намалиха изоставането си на 3:4 1:46 минути преди края, когато Йеспер Брат вкара и след това подаде на Нико Хишиер. Другият точен изстрел за Ню Джърси, които 6-и в Столичната дивизия, вкара Лени Хамеенахо.

Сан Хосе Шаркс събра 57 точки след победата над Ванкувър с 5:2, като Маклин Селебрини се разписа веднъж и подаде за още три гола. Уил Смит вкара и подаде за други два, а останалите три попадения дойдоха от изстрелите на Адам Годе, Тайлър Тофоли и Джон Клингбърг. „Акулите“ с тази победа са само на 2 точки от 3-ото място в Тихоокеанската дивизия, което в момента се заема от Анахайм.

За Кенъкск – последни в Тихоокеанската дивизия, точни бяха Том Виландер и Филип Хронек.

Бъфало Сейбърс – отбор без какъвто и да е трофей повече от 15 години, върви на 3-о място в Атлантическата дивизия и днес отнесе със 7:4 Торонто Мейпъл Лийфс. Защитникът Расмус Далин записа хеттрик, а също така подаде и две асистенции за убедителната победа.

За осем години в НХЛ за Далин това е първи хеттрик в кариерата, който беше оформен в 19:16 минута на третата част, разписвайки се на празна врата. Също така шведът никога до днес не беше правил и пет точки в един мач по системата „гол+пас“.

Тейдж Томпсън вкара един и подаде за друг от головете. Джош Дуън, Алекс Тач и Джейк Куин също се разписаха.

Лос Анджелис Кингс победи с 3:1 Детройт Ред Унигс и също както и Сан Хосе събира 57 точки, на 2 от третата позиция. Поражението пък попречи на „Червените криле“ да оглавят Атлантическата дивизия, оставайки с 69 точки и на 1 от Тампа Бей.

Антон Форшберг направи 27 спасявания, от които 17 в третата част и се превърна в основна фигура за успеха. Патрик Кейн подаде на Алекс де Бринкат за гола на Детройт в третия период на мача, създавайки 1374-ата точка в кариерата си. По този начин Кейн и Майк Модано стават двамата хокеисти, родени на територията на САЩ, с най-много точки. Самуел Хелениус, Андрей Кузменко и Кори Пери бяха точни за победителите.

Два гола и два паса на Джаред Маккан помогна за 5:1 на Сиатъл над Вашингтон. Джордан Еберле и Мати Бениер помогнаха с 1+1 като голове и подавания.