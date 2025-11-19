Очертават се урните за жребия за Мондиал 2026

В изминалите кръгове от квалификации из целия свят за идния Мондиал вече сигурни за участие са 42 от общо 48 отбора. Това дава възможност да погледнем и как вероятно ще бъдат оформени урните за жребия за груповата фаза, който ще се тегли на 5 декември.

Тези 48 участника ще бъдат разпределени в 12 групи по четири отбора - по един от всяка урна. От всяка група ще продължат първите два отбора, както и осемте най-добри трети, формирайки елиминационна фаза с 32 отбора - 1/16-финали. Турнирът (11 юни - 19 юли 2026) ще предложи общо 104 мача за 38 дни, което го прави най-дългото световно първенство досега.

Как се формират урните?

ФИФА определя разпределението въз основа на световната ранглиста. Трите домакина - САЩ, Канада и Мексико, автоматично попадат в урна 1, заедно с най-високо класираните национални отбори.



Местата на отборите, идващи от плейофите, също са предварително определени. Европейските места за плейофи се разпределят в урната, която би се полагала на отбора с най-добро класиране от участващите в квалификациите. За разлика от тях, двата победителя от междуконтиненталните плейофи автоматично попадат в урна 4, тъй като техните ранглиста точки не са достатъчни за по-високо класиране. Окончателното разпределение, разбира се, зависи от това кои точно са класиралите се отбори, тъй като например от Европа не е без значение дали Италия и Турция, или пък Косово ще го постигне.

Урна 1: Мексико, САЩ, Канада, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия и Германия

Урна 2: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Сенегал, Япония, Иран, Южна Корея, Еквадор, Австрия и Австралия

Урна 3: Норвегия, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Кот д'Ивоар, Тунис, Катар, Узбекистан, Саудитска Арабия, Южна Африка и Панама

Урна 4: Йордания, Кабо Верде, Гана, Нова Зеландия, Хаити, Кюрасао, както и шестте отбора, класирали се от плейофите

