  Впечатляващ Дончич с 37 точки при победата на Лейкърс над Джаз

  • 19 ное 2025 | 09:38
Баскетболистите на Лос Анджелис Лейкърс, водени от Лука Дончич, надвиха Юта Джаз със 140:126 в мач, който беляза завръщането на Леброн Джеймс на паркета.

Езерняците доминираше през второто полувреме, обръщайки развоя на събитията и стигайки до комфортна победа срещу Джазмените. Кралят игра 30 минути и допринесе с 11 точки, 12 асистенции и 3 борби.

Въпреки това Лука Дончич открадна шоуто. Словенската суперзвезда беше неудържима, особено след почивката, повеждайки отбора си от 67:71 на полувремето до крайното 140:126. Той завърши мача с 37 точки (9/12 от зоната за две точки, 2/10 от тройката), 10 асистенции, 5 борби и 4 откраднати топки.

Значителен беше и приносът на Остин Рийвс, който добави 26 точки и 5 борби, както и на Ди'Андре Ейтън, който записа дабъл-дабъл с 20 точки и 14 борби.

За победените Джаз се отличиха Кейонте Джордж с 33 точки и Лаури Марканен с 31, но техните усилия не бяха достатъчни, за да спрат контраатаката на Лейкърс през втората част.

