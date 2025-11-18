Популярни
България в търсене на първи положителен резултат в последния си мач от световните квалификации - на живо със съставите на "лъвовете" и Грузия
Майкъла: Дано малко зарадваме хорицата, че сме такава трагедия, че нямам думи

Бившият футболист на ЦСКА Георги Илиев говори преди двубоя между България и Грузия. Пред камерата на Sportal.bg Майкъла изрази надеждите си, че нашият тим може да победи.

“Един мач да зарадваме малко хорицата, че такава трагедия сме, че нямам думи. Но това не е от сега, не е от този треньор. Сменихме 14-16 треньора и едно и също сме. Това показва какво е нивото на нашия футбол и това, че никой не взима никакви мерки.

Имаше около 20 минути добри срещу Турция, но трябва да благодарим на турците, че се смелиха над нас. Ако играха сериозно, отиде пак 4-5 на 0.

Тук съм, защото грузинската посланичка ме покани. Мисля, че можем да вземем този мач. Трябва да имат самочувствие, трябва да има нещо мъжко.

Тогава протестът беше, за да се смени Боби Михайлов. За мен Сашо Димитров няма какво да направи. Той не може да влезе да играе. Сменя играчи, опитва, тества схеми, но те са на едно ниво, който и да влезе да играе. Нямаме играч, който да играе в някой голям отбор. Това е основното”, заяви Майкъла.

