"Васил Левски" продължава да чака боядисване

Втори дубъл. Стълбищата на Националния стадион "Васил Левски" все още не са боядисани изцяло. В ярко жълто светят тези в секторите "А" и "В", плюс "лъвчетата" и една пътека в сектор "Г". Другото си седи олющено. Явно на никого от хората, отговарящи за съоръжението в центъра на столицата не му прави голямо впечатление. И така си я караме. Боядисано, ама не докрай. Половинчата работа. Може пък някой да прочете тези редове и да разпореди да се добоядисат тези пусти стълбища. А може би ще си я караме така на "полусъединител" до построяването някога на нов Национален стадион. Кой знае...