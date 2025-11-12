Популярни
Цветомир Найденов: Футболният ми мед се захаросва

  • 12 ное 2025 | 20:48
  • 296
  • 0

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи любопитен коментар в социалните мрежи след равенството (1:1) на юношеския национален отбор на България до 19 години с Унгария U19 на старта на европейските квалификации. Гола за "лъвчетата" реализира Марто Бойчев, който е част от "червените" от Бистрица.

България U19 започна европейските квалификации с равенство
България U19 започна европейските квалификации с равенство

"Марто Бойчев днес е пребил батковците си от Унгария. Браво, Майсторе! Футболният ми мед се захаросва….", написа Найденов във "Фейсбук".

