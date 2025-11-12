Цветомир Найденов: Футболният ми мед се захаросва

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи любопитен коментар в социалните мрежи след равенството (1:1) на юношеския национален отбор на България до 19 години с Унгария U19 на старта на европейските квалификации. Гола за "лъвчетата" реализира Марто Бойчев, който е част от "червените" от Бистрица.

"Марто Бойчев днес е пребил батковците си от Унгария. Браво, Майсторе! Футболният ми мед се захаросва….", написа Найденов във "Фейсбук".