България иска да хване "ръка", за да не е валат

Слушай на живо: България - Грузия

България посреща в Грузия в последния мач на двата отбора от световните квалификации. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" започва в 21:45 часа с първия съдийски сигнал на датчанина Якоб Кеелет.

Точно 32 години и 1 ден след паметния и епохален успех срещу Франция на "Парк де Пренс", българският отбор ще търси да вземе "ръка" в световните квалификации, където до момента имаме само загуби - пет на брой. Головата разлика на "лъвовете" също е отчайваща - едно реализирано попадение срещу 18 допуснати.

Грузинците от своя страна също ще искат бързо да забравят тази квалификационна кампания, след като отборът на Вили Саньол не успя да повтори подвига си от Евро 2024 в Германия, където успя да излезе от групата и отстъпи на Испания на осминафиналите. Де факто единственият успех на грузинците през тази есен беше срещу България - през септември в Тбилиси с 3:0. Останалите мачове на момчетата на бившия защитник на Байерн (Мюнхен) до един бяха загубени.

В редиците ни отсъства единственият голмайстор до момента - Радослав Кирилов, който е контузен. По крилото срещу Турция преди три дни се включи много силно Георги Русев, който имаше малшанс да уцели гредата. Статистиката показва, че българският състав е на път да изпрати най-слабата си квалификационна кампания в исторически план. Затова победа над грузинците довечера ще бъде важна от психологическо и морално естествено. На защитника Атанас Чернев ще бъде дадена почивка, след като си вкара по автогол в последните два мача.

Очаква се на съоръжението в центъра на София да няма много хора, като "Васил Левски" успя да се напълни само за срещата с Испания през септември. Следващите мачове на България ще бъдат от контролен характер - през март, като преди това ще научим в каква група ще ни прати жребият в Брюксел за Лига на нациите, която трябва ще стартира следващата есен.

България - Грузия

Съдия: Якоб Кеелет (Дания)

Начало: 21:45 часа

Стадион: "Васил Левски", София

Вероятен състав: Димитър Митов, Мартин Георгиев, Кристиан Димитров, Стефан Велков, Християн Петров, Илия Груев, Андриан Краев, Филип Кръстев, Марин Петков, Кирил Десподов, Георги Русев.