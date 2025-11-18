Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 1322
  • 4
България иска да хване "ръка", за да не е валат
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Грузия

България посреща в Грузия в последния мач на двата отбора от световните квалификации. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" започва в 21:45 часа с първия съдийски сигнал на датчанина Якоб Кеелет.

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението
Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Точно 32 години и 1 ден след паметния и епохален успех срещу Франция на "Парк де Пренс", българският отбор ще търси да вземе "ръка" в световните квалификации, където до момента имаме само загуби - пет на брой. Головата разлика на "лъвовете" също е отчайваща - едно реализирано попадение срещу 18 допуснати.

Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно
Вили Саньол: И ние, и България искаме да завършим квалификациите по-позитивно

Грузинците от своя страна също ще искат бързо да забравят тази квалификационна кампания, след като отборът на Вили Саньол не успя да повтори подвига си от Евро 2024 в Германия, където успя да излезе от групата и отстъпи на Испания на осминафиналите. Де факто единственият успех на грузинците през тази есен беше срещу България - през септември в Тбилиси с 3:0. Останалите мачове на момчетата на бившия защитник на Байерн (Мюнхен) до един бяха загубени.

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението
Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

В редиците ни отсъства единственият голмайстор до момента - Радослав Кирилов, който е контузен. По крилото срещу Турция преди три дни се включи много силно Георги Русев, който имаше малшанс да уцели гредата. Статистиката показва, че българският състав е на път да изпрати най-слабата си квалификационна кампания в исторически план. Затова победа над грузинците довечера ще бъде важна от психологическо и морално естествено. На защитника Атанас Чернев ще бъде дадена почивка, след като си вкара по автогол в последните два мача.

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Очаква се на съоръжението в центъра на София да няма много хора, като "Васил Левски" успя да се напълни само за срещата с Испания през септември. Следващите мачове на България ще бъдат от контролен характер - през март, като преди това ще научим в каква група ще ни прати жребият в Брюксел за Лига на нациите, която трябва ще стартира следващата есен.

Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен
Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен

България - Грузия

Съдия: Якоб Кеелет (Дания)

Начало: 21:45 часа

Стадион: "Васил Левски", София

Вероятен състав: Димитър Митов, Мартин Георгиев, Кристиан Димитров, Стефан Велков, Християн Петров, Илия Груев, Андриан Краев, Филип Кръстев, Марин Петков, Кирил Десподов, Георги Русев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати, голмайстори и класиране след 12-ия кръг на Елитната група до 17 години

  • 17 ное 2025 | 20:30
  • 1824
  • 0
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 7464
  • 35
Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 24362
  • 144
Разширен състав на България (U15) за приятелския турнир на УЕФА в Молдова

Разширен състав на България (U15) за приятелския турнир на УЕФА в Молдова

  • 17 ное 2025 | 17:53
  • 4017
  • 5
Българският талант Стивън Жерард Гаоте с първи гол за Рен U19 през сезона

Българският талант Стивън Жерард Гаоте с първи гол за Рен U19 през сезона

  • 17 ное 2025 | 17:46
  • 3399
  • 10
Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен

Халф на Грузия: България има компактен отбор, мачът ще е различен

  • 17 ное 2025 | 17:17
  • 7974
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

Александър Димитров: Моля да оставите футболистите на спокойствие! Автоголовете идват и от напрежението

  • 17 ное 2025 | 19:45
  • 24362
  • 144
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 1637
  • 2
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 1576
  • 0
Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

Германската машина стъпка Словакия и ще марширува на Мондиал 2026

  • 17 ное 2025 | 23:37
  • 19023
  • 13
Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

Русев: Имената не играят, важното е ние какво ще покажем

  • 17 ное 2025 | 19:49
  • 7464
  • 35