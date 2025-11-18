Националите по спортна гимнастика с отлична подиум тренировка преди Световното

Йоан Иванов, Наско Миков и Никълъс Наков направиха отлична подиум тренировка преди Световното първенство в Манила (Филипините). На тренировката, освен треньорите на момчетата Александър Марков и Делян Димитров, присъства и международният съдия в мъжкото направление Сергей Стоянов. Плътно до състезателите е и президентът на Българската федерация по гимнастика и олимпийски вицешампион на висилка от Игрите в Атланта Красимир Дунев.

“Доволен съм от представянето на момчетата. Допуснаха минимални грешки, но мисля, че до старта на първенството ще успеем да ги отстраним. Най-важното е състезателите да запазят спокойствие и концентрация. Надявам се, че ще се справят“, коментира Дунев.