Националните отбори по художествена гимнастика направиха първа тренировка за 2026 година

  • 5 яну 2026 | 14:17
  • 344
  • 0
Националните отбори по художествена гимнастика проведоха първа тренировка за 2026 година на Национална спортна база "Раковски".

Началото на заниманията през годината поставиха жените индивидуално, начело със Стилияна Николова, Ева Брезалиева, водени от старши треньора на отбора Бранимира Маркова. В залата стартираха подготовка още отборите на ансамбъл жени със старши треньор Весела Димитрова и помощник Ясена Стойнева, както и индивидуално девойки.

"Днес в залата по художествена гимнастика "Раковски" беше отслужен традиционен молебен за здраве и късмет от отец Янко. Голямото семейство на Българска федерация по художествена гимнастика си пожела здраве, вдъхновение, успехи и ползотворна работа през новата 2026 година", съобщават от БФХГ.

Президентът на БФХГ Илиана Раева също присъства на заниманието, както и олимпийската сребърна медалистка от Париж 2024 Боряна Калейн, която вече е в ролята си на треньор.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

