  2. Гимнастика
  3. Световните шампионки по естетическа групова гимнастика получиха награда

Световните шампионки по естетическа групова гимнастика получиха награда

  • 6 яну 2026 | 15:47
  • 275
  • 0
Световните шампионки по естетическа групова гимнастика получиха награда

Двукратните световни шампионки по естетическа групова гимнастика получиха специална награда, след като триумфираха пред родна публика в Самоков на шампионата на планетата в края на месец ноември.

Карина Нейкова, Сияна Табакова, Христиана Ковачева, Виктория Берова, Яна Стайкова, Мария Мехлемова и Катрин Тасева, тяхната треньорка Кристина Ташева и Мариета Дукова, президент на БФЕГГ, бяха наградени от пресклуб "България" за изключителния им принос за българския спорт и във връзка с оттеглянето им от активна състезателна дейност.

"Благодарим за жеста. Той означава, че това, което правим, е значимо не само за нас, а и за България. Надявам се момичетата да остант до нас и да ни помагат", заяви Мариета Дукова.

Във федерацията все още не са започнали подготовка за новия сезон след празниците. В четвъртък предстои заседание на Управителния съвет, след което ще се прави подбор на национален отбор и ще се обмислят нови музики и компоции.

"Предстои тепърва разговор с ръководството. Идеята е нещата да продължат със същата сила, но още няма конкретни решение. Със сигурност ще продължим", каза Кристина Ташева.

Гимнастичките, които тази година спечелиха световната, европейската и балканската титла, все още не са решили с какво ще се занимават в бъдеще, но със сигурност ще останат близо до естетическата гимнастика. Те обаче имат и интереси извън спорта.

Момичетата благодариха на треньорите и ръководството на федерацията за това, че са ги изградили като личности и са ги научили да правят всичко с жлание и любов.

