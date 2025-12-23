Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. БФХГ отчете успешна 2025 година със спечелени общо 111 медала

БФХГ отчете успешна 2025 година със спечелени общо 111 медала

  • 23 дек 2025 | 12:47
  • 164
  • 0
БФХГ отчете успешна 2025 година със спечелени общо 111 медала

Българска федерация художествена гимнастика отчете успешна 2025 година със спечелени общо 111 медала от Гран При и международни турнири, Европейски, Световни и Чалъндж купи, Европейско и Световно първенство.

Завоюваните отличия са 61 златни, 31 сребърни и 19 бронзови.

Най-големите успехи постигна Стилияна Николова, която стана световна и европейска вицешампионка в многобоя съответно от Рио де Жанейро и Талин. В естонската столица тя има още три златни медала на финалите на обръч, топка и бухалки, а в Бразилия взе също сребро отборно, на обръч и на лента.

"Това не са просто цифри. Това са часове труд, хиляди повторения, сълзи от умора и сълзи от щастие. Това са тренировки, когато никой не гледа и триумфи, когато целият свят аплодира. Зад всеки медал стои гимнастичка с мечта, треньор с визия, екип с отдаденост, съдии, специалисти, лекари, балетни педагози, хореографи, ръководители и родители, които вярват, дори когато е трудно. Благодарим на всички, които превърнаха 2025 година в еталон за смелостта да мечтаете, за дисциплината да вървите докрай, за силата да защитавате България с чест, стил и сърце!", написаха от централата във Фейсбук.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Йордан Йовчев: Перспективата ни е далеч след Лос Анджелис 2028

Йордан Йовчев: Перспективата ни е далеч след Лос Анджелис 2028

  • 20 дек 2025 | 19:48
  • 844
  • 0
ЦСКА спечели напдреварата при мъжете на турнира "Йордан Йовчев"

ЦСКА спечели напдреварата при мъжете на турнира "Йордан Йовчев"

  • 20 дек 2025 | 19:06
  • 1254
  • 0
Силвия Митева постави съчетанията на звездите на бразилската гимнастика Барбара Домингос и Джована Сантос

Силвия Митева постави съчетанията на звездите на бразилската гимнастика Барбара Домингос и Джована Сантос

  • 19 дек 2025 | 14:33
  • 790
  • 0
Грациите от националния отбор жени индивидуално показаха композициите си за новия сезон

Грациите от националния отбор жени индивидуално показаха композициите си за новия сезон

  • 19 дек 2025 | 14:07
  • 972
  • 0
Йоанна Ангелова е новият председател на Комисията по масов спорт към БФХГ

Йоанна Ангелова е новият председател на Комисията по масов спорт към БФХГ

  • 18 дек 2025 | 17:00
  • 541
  • 0
Близо 1000 деца от 17 клуба участват в 11-ото издание на Коледния гимнастически и танцов фестивал

Близо 1000 деца от 17 клуба участват в 11-ото издание на Коледния гимнастически и танцов фестивал

  • 18 дек 2025 | 13:06
  • 379
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

  • 23 дек 2025 | 11:45
  • 8206
  • 15
Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

Ясни са 10 от 27-те съперника на българския шампион за старта на ШЛ, Левски с минимален шанс да е поставен

  • 23 дек 2025 | 11:38
  • 5517
  • 8
ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

  • 23 дек 2025 | 10:27
  • 10568
  • 21
Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

  • 23 дек 2025 | 12:03
  • 2294
  • 2
Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

Отбор от Иран изкушава Питас с 1 милион евро

  • 23 дек 2025 | 09:49
  • 4596
  • 14
Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

Ники Илиев: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога

  • 23 дек 2025 | 07:51
  • 9614
  • 22