Илиана Раева: Всяко велико спортно постижение е тържество на силата на човешката същност, което предизвиква възхищение и възторг

  • 29 дек 2025 | 09:10
  • 1496
  • 1

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева направи равносметка на отиващата си 2025 година в спорта.

Българските състезателки завоюваха общо 111 медала през тази година.

"111 медала спечелиха нашите гимнастички за 2025 година! От тях 61 златни  31 сребърни  19 бронзови. Преди години бих казала, че винаги може и по-добре. Но днес ще кажа, че това е забележително постижение на фона на реалностите, които ни заобикалят и в художествената гимнастика, и в България, и в света, и навсякъде в живота. Трудът, множеството жертви, болката, ежедневната битка, падането и задължителното последвало изправяне са достойни за сравнение с истински героичното", написа Раева в социалните мрежи.

"На фона на всичко истинско реалностите не винаги са видими, дори напротив. В огромната си част те остават невидими за огромната аудитория. Остават зад кулисите. Понякога завинаги. Тези скрити реалности остават винаги за сметка на главните герои, но вечно парещи и живи. В същото време се създават фалшиви истории, които се бележат с щампа ИСТИНА, от различни “герои”, които превземат пространството и които “истини” се превръщат в паметници на желаещите ги. В тази връзка, тези 111 медала, с ослепителен блясък искрят ИСТИНСКИ. Да, на фона на фалша, който ни залива отвсякъде, на фона на прекроената или направо брутално заменена ИСТИНА, която бълва отвсякъде, успехите ни и спечелените медали са ИСТИНА. Точно този забележителен Труд и спечелените 111 медала, в един толкова тежък със своята специфичност спорт, са начина да успеем да се спасим от урагана, помитащ със своята лъжа и деградация всичко по пътя си. Тези медали са истина, която не може да се прекрои или подмени! Истина, която е родена от честен труд, от отдаденост, от любов, от воля и сила. А това са добродетели, от които светът има толкова голяма нужда в този момент… Не на последно място тези 111 медала са направили толкова много хора щастливи и горди. А какъв по-голям дар от това, да подаряваш на десетки, стотици, хиляди, може би на милиони хора щастие", добави тя.

Елитният спорт е сфера за силни личности. Процесът е невероятна наука. Всяко велико спортно постижение е тържество на силата на човешката същност, което предизвиква възхищение и възторг. Така, както го прави Изкуството. Нима Олимпийският златен медал не е Оскар, нима не е апотеоз?! Нима не е тържество на сетива в най-божествената им форма?! Да, за мен великите спортни постижения са изкуство. Да… на фона на реалностите на живота, тези 111 медала искрят ослепително с щампа ИСТИНСКИ! Благодаря на всички, които имат участие в тези 111 медала за 2025 година! Изпращаме поредната забележително успешна и ИСТИНСКА година! Здраве, сили и Вяра на всички! Нека дълго останем на страната на Истината!", завърши Илиана Раева.

